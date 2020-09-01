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Федецкий: Матузалем - самый безумный легионер, который был в Шахтере. Пьяный мастер

Премьер-лига
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Артем не понимает, почему игрок принял решение уйти

Федецкий: Матузалем - самый безумный легионер, который был в Шахтере. Пьяный мастер
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Артем Федецкий поделился мнением об экс-хавбеке горняков Матузалеме.

"Самый безумный легионер, который был в "Шахтере" – это Матузалем. Я таких не видел. Любитель костра и гитары. История была, уже, наверное, можно такое говорить. Один раз приехал на базу, как мука. Выходит на тренировку, мне интересно, какая сейчас будет реакция Луческу, наверное, выгонит.

А Матузалем еле вышел. В футболке, манишке, шорты не надел, надел велосипедки, а вместо носков просто сделал тейп. Вышел, смеется, еле стоит. Как начались игровые упражнения – я был в шоке. Луческу проигнорировал, ничего ему не сказал.

Начались игровые упражнения, футбол, удержание мяча – это космос. Что он вытворял с мячом. Я не говорю, что он там бешеное движение дал туда-сюда. Работал на уровне со всеми. Но по части передач, приема, обыгрыша – это топ. Пьяный мастер.

Не знаю, зачем ему надо было менять. Он был богом в Донецке, было все, что хотел, играл на сумасшедшем уровне. Наверное, какая-то рекомендация со стороны агентов. Потому он принял такое решение – сбежать из Донецка", – сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Матузалем Шахтер (Донецк)
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Источник:
ua.tribuna
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