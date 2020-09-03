У Шапаренко диагностировано повреждение задней поверхности бедра

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко был вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций против команд Швейцарии и Испании.

Однако по состоянию здоровья не сможет принять в них участия – футболист вернулся в Киев, в расположение клуба. Шапаренко прошел медобследование, которое выявило у него повреждение задней поверхности бедра правой ноги, а сам игрок так прокомментировал свою травму.

"Только что сделал обследование, есть небольшое повреждение. Но в любом случае, я рад что Андрей Шевченко вызвал меня в сборную, и я все эти дни находился в расположении национальной команды. Когда почувствовал, что с ногой не все в порядке, врачи сборной осмотрели меня, затем позвонили клубным динамовским докторам и вместе пришли к выводу, что мне необходимо пройти курс лечения.

Конечно же, я хотел остаться, но повреждение не позволило. Спасибо Андрею Николаевичу, что отпустил меня лечиться. К сожалению, травмы – неотъемлемая часть футбола. По срокам реабилитации пока информацией не владею. Знаю только, что буду делать процедуры и проходить курс восстановления на базе "Динамо". Завтра же туда поеду, врачи все расскажут, дадут необходимые рекомендации относительно того, что необходимо будет делать. Хочется надеяться, что реабилитация много времени не займет, и к ближайшим матчам я буду готов", - сказал Шапаренко.