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У Шапаренко диагностировано повреждение задней поверхности бедра

Премьер-лига
(3 голосов)

Сам хавбек надеется вернуться в строй уже к ближайшим матчам

У Шапаренко диагностировано повреждение задней поверхности бедра
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко был вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций против команд Швейцарии и Испании.

Однако по состоянию здоровья не сможет принять в них участия – футболист вернулся в Киев, в расположение клуба. Шапаренко прошел медобследование, которое выявило у него повреждение задней поверхности бедра правой ноги, а сам игрок так прокомментировал свою травму.

"Только что сделал обследование, есть небольшое повреждение. Но в любом случае, я рад что Андрей Шевченко вызвал меня в сборную, и я все эти дни находился в расположении национальной команды. Когда почувствовал, что с ногой не все в порядке, врачи сборной осмотрели меня, затем позвонили клубным динамовским докторам и вместе пришли к выводу, что мне необходимо пройти курс лечения.

Конечно же, я хотел остаться, но повреждение не позволило. Спасибо Андрею Николаевичу, что отпустил меня лечиться. К сожалению, травмы – неотъемлемая часть футбола. По срокам реабилитации пока информацией не владею. Знаю только, что буду делать процедуры и проходить курс восстановления на базе "Динамо". Завтра же туда поеду, врачи все расскажут, дадут необходимые рекомендации относительно того, что необходимо будет делать. Хочется надеяться, что реабилитация много времени не займет, и к ближайшим матчам я буду готов", - сказал Шапаренко.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
03.09.2020 в 18:10
Если на самом деле такая травма, это очень серьезная штука и остается навсегда
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