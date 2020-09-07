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Матч Рух - Шахтер перенесен на 23 сентября

Премьер-лига
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В львовском клубе вспышка заражения коронавирусом

Матч Рух - Шахтер перенесен на 23 сентября
Новина українською

Поединок 2-го тура УПЛ, в котором "Рух" должен был принять "Шахтер", перенесен на более поздний срок.

Игра, которая должна была состояться 12 сентября, перенесена на 23-е сентября.

Перенос игры связан со вспышкой коронавируса в львовском клубе.

Ранее сообщалось, что в клубе диагностировано 6 случаев заражения коронавирусом. Пять из них у футболистов клуба, а еще один – у массажиста. Имена заболевших не называются.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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