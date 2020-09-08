Мариуполь подписал одного одессита и отказался от другого

Новобранцем ФК " Мариуполь " стал 20-летний защитник Вячеслав Велев.

Он подписал с клубом годичный контракт.

Вячеслав родился 21 мая 2000 года в Одессе. Является воспитанником ДЮСШ-11 "Черноморец" и СДЮШОР "Черноморец" имени Зубрицкого. Рост - 179 см, вес - 68 кг. За юношескую команду "Черноморца" Вячеслав провел 34 матча и забил 4 гола. За молодежный состав "моряков" - 24 матча и 1 гол, в прошлом сезоне он выступал в составе главной команды Черноморца в Первой лиге.

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В то же время "Мариуполь" отказался от подписания контракта с полузащитником Денисом Норенков, который находился в команде на просмотре.