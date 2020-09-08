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Мариуполь подписал одного одессита и отказался от другого

Премьер-лига
(1 голосов)

Вектор Маркевича-младшего

Мариуполь подписал одного одессита и отказался от другого
Новина українською

Новобранцем ФК "Мариуполь" стал 20-летний защитник Вячеслав Велев.

Он подписал с клубом годичный контракт.

Вячеслав родился 21 мая 2000 года в Одессе. Является воспитанником ДЮСШ-11 "Черноморец" и СДЮШОР "Черноморец" имени Зубрицкого. Рост - 179 см, вес - 68 кг. За юношескую команду "Черноморца" Вячеслав провел 34 матча и забил 4 гола. За молодежный состав "моряков" - 24 матча и 1 гол, в прошлом сезоне он выступал в составе главной команды Черноморца в Первой лиге.

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В то же время "Мариуполь" отказался от подписания контракта с полузащитником Денисом Норенков, который находился в команде на просмотре.

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В статье: ФК Мариуполь Черноморец (Одесса) Остап Маркевич Денис Норенков Вячеслав Велев
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.09.2020 в 15:45
давай Норенков иди в ЧО
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