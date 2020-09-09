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Почти все игроки сборных получили выходные от Луиша Каштру
Вернутся к тренировкам завтра
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Тренировка продолжительностью 70 минут состояла из разминки, игровых упражнений и двусторонки на полполя.
С первой командой продолжают занимаются игроки дубля - вратари Никита Турбаевский и Тимур Пузанков, защитник Марк Мампасси и полузащитник Георгий Судаков.
Также работал Богдан Бутко, который участвовал в спарринге с "Олимпиком".
В полном составе "оранжево-черные" соберутся в четверг, 10 сентября.
Ближайший поединок "оранжево-черные" проведут 20-го числа в Запорожье с "Зарей".