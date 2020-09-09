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Почти все игроки сборных получили выходные от Луиша Каштру

Премьер-лига
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Вернутся к тренировкам завтра

Почти все игроки сборных получили выходные от Луиша Каштру
Новина українською

Сейчас "горняки" тренируются в том же составе, что и в предыдущие дни. Футболистам, которые вернулись из сборных, главный тренер Луиш Каштру предоставил два выходных. Исключением стал лишь Валерий Бондарь - центральный защитник уже вчера работал вместе с одноклубниками.

Тренировка продолжительностью 70 минут состояла из разминки, игровых упражнений и двусторонки на полполя.

С первой командой продолжают занимаются игроки дубля - вратари Никита Турбаевский и Тимур Пузанков, защитник Марк Мампасси и полузащитник Георгий Судаков.

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Также работал Богдан Бутко, который участвовал в спарринге с "Олимпиком".

В полном составе "оранжево-черные" соберутся в четверг, 10 сентября.

Ближайший поединок "оранжево-черные" проведут 20-го числа в Запорожье с "Зарей".

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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