Почти все игроки сборных получили выходные от Луиша Каштру

Сейчас " горняки " тренируются в том же составе, что и в предыдущие дни. Футболистам, которые вернулись из сборных, главный тренер Луиш Каштру предоставил два выходных. Исключением стал лишь Валерий Бондарь - центральный защитник уже вчера работал вместе с одноклубниками.

Тренировка продолжительностью 70 минут состояла из разминки, игровых упражнений и двусторонки на полполя.

С первой командой продолжают занимаются игроки дубля - вратари Никита Турбаевский и Тимур Пузанков, защитник Марк Мампасси и полузащитник Георгий Судаков.

Также работал Богдан Бутко, который участвовал в спарринге с "Олимпиком".

В полном составе "оранжево-черные" соберутся в четверг, 10 сентября.

Ближайший поединок "оранжево-черные" проведут 20-го числа в Запорожье с "Зарей".