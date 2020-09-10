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Исенко: Я так и прогнозировал, что обо мне месяц поговорят и забудут

Премьер-лига
(2 голосов)

Кипре продолжает старательно работать

Исенко: Я так и прогнозировал, что обо мне месяц поговорят и забудут
Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко рассказал о том, как развивается его карьера после громкого дебюта за первую команду полтавчан в кубковом матче с "Мариуполем", когда вратарь выиграл серию пенальти.

"У меня все нормально, работаю дальше. Я так и прогнозировал, что обо мне месяц поговорят и забудут. Буду стараться, чтобы все говорили.

Это была сказка, я даже мечтать о таком не мог. Чувствую поддержку тренерского штаба. Когда я дебютировал в УПЛ в матче против "Львова", Юрий Максимов позвонил, сказал: "Получаешь доверие, работай, все будет хорошо, не обращай ни на что внимания. Если пропустишь, мы потом разберем".

Все заведены, готовы пахать, чтобы, как минимум, попасть в первую шестерку. А там и призовые места. Мои амбиции – буду работать, чтобы пробиться в первую команду", – сказал Исенко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Павел Исенко
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Источник:
Espreso.TV

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