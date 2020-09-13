Ворскла - Ингулец 2:0. Полтава не жалеет дебютантов

"Ворскле" на старте сезона повезло с календарем. Первые два тура она проводила дома против дебютантов - "Руха" и "Ингульца". При всем уважении к новичкам, полтавская команда обязана была добывать максимум в этих матчах, если планирует побороться в сезоне за что-то стоящее, а не за приз "зрительских симпатий". Три недели назад они не заметили дерзкий, но пока что лишь на словах, "Рух", забив в их ворота пять голов. Да, дважды пропустили, но только в концовке, что спишем на потерю концентрации. Сегодня же в гости пожаловал "Ингулец".

Сергей Лавриненко, получивший звание лучшего тренера года в ПФЛ, подготовился к матчу основательно. Понимая всю опасность "Ворсклы", он насытил центр поля, решив ограничить пространство для быстрых атак соперника. На острие вышел Сичинава, который должен был стать ударной силой команды из Петрово. Форвард продемонстрировал свою нацеленность уже на 50-й секунде, нанеся неплохой удар со средней дистанции. Не сказать, что очень опасно, но смысл послания дошел - мотивации сегодня ему не занимать.

"Ингулец" в целом действовал симпатичнее "Ворсклы" в первом тайме. Грамотная игра сзади, быстрые выпады вперед - все у них было на месте. А выстрел Козака вполне мог стать результативным, но Ризныка сильным ударом было не запугать. Хозяева не нервничали от слова совсем. У них практически ничего не получалось впереди, но складывалось ощущение, что футболисты Максимова знали - моменты будут, а значит спешить некуда. И свой шанс они нашли, а вместе с ним и гол. Прекрасный дальний пас Альюна в стиле Ракицкого, ускорение Васина, прострел на свободного Степанюка и удар форварда в касание - 1:0. Вот так, пока гости старались, "Ворскла" выжала максимум из того, что имела. Скажете, везение? А мы ответим - опыт.

Пропущенный гол пошатнул уверенность "Ингульца" и до конца тайма они смотрелись уже хуже соперника. Гости дотерпели до перерыва, во время которого тренер должен был привести в чувства своих игроков. Максимов, несмотря на победный счет, был не очень доволен действиями игроков, и пока все пошли отдыхать, пытался что-то объяснить Кулачу. Владислав действительно сыграл сегодня ниже своего уровня.

Гости стали играть еще интенсивнее во втором тайме, первые десять минут перекрывая кислород сопернику. Но все неплохие подходы к штрафной заканчивались ничем и тут вскрылась главная проблема новичка УПЛ - им очень не хватало последнего удара. Сичинава бегал без особого толку, пока что грузинский нападающий не впечатляет в высшей лиге. Козак и Запорожец (подходящие фамилии для "Ингульца") старались, но завершение атак - не их сильная сторона. Возьмем для сравнения "Минай" - летом они подписали двух опытных форвардов, Шиндера и Кожанова, которые уже дали результат. Подобного футболиста пока что не хватает Лавриненко. Говорят, Роман Зозуля может покинуть "Альбасете"...

А "Ворскла" "тишком-нишком", переждав активность и суету соперника, быстренько сделала результат. Сначала простой прострел с левого фланга трансформировался в пенальти - "спасибо" стоит сказать Семенко. Очень активный Кане подошел к точке и сильным ударом удвоил преимущество свой команды. Прошло совсем немного времени и интрига умерла окончательно. Александр Козак пытался помочь своей команде, упав в штрафной, но перестарался и заработал желтую за симуляцию. Она стала второй и полузащитник раньше срока ушел отдыхать. Момент спорный и поддерживать/ругать Юрия Можаровского мы не будем. Пусть этим займутся эксперты. Тренер "Ингульца" эмоционально что-то говорил после эпизода. Не понятно, был он недоволен своим игроком или же решением арбитра. Прочитать по губам его слова нам не удалось.

Гостей из Петрового сегодня нарекать практически не за что. Команда играла в свою силу и в некоторых эпизодах превосходила более статусного соперника. Ощущалась нехватка опыта, но именно в таких матчах он и добывается. Конечно, не помешает усиление, особенно в линию атаки. Но если сравнивать их с "Рухом", хотя делать это не корректно, то против "Ворсклы" они смотрелись интереснее львовского дебютанта. Уверенны, что им еще предстоит доставит неприятности многим соперникам.

Что касается хозяев, то в целом они провели неплохой матч. Да, временами соперник играл активнее и по некоторым показателям даже был лучше полтавчан, но это, скорее, связанно с тем, что "Ворскла" не спешила форсировать события, а в нужных эпизодах сыграла так, как было нужно, сначала забив, а после заработав и реализовав пенальти. Это и есть опыт, это и есть класс. Команда Максимова выходит на чистое первое место, пусть даже всего после двух туров.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)

Ворскла - Ингулец 2:0

Голы: Руслан Степанюк 36, Ибрахим Кане 67 (пен.)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владислав Кулач (Дмитрий Щербак 79), Руслан Степанюк (Павел Ребенок 79), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Наджиб Якубу 62), Давид Пуцлин (Евгений Опанасенко 79), Ибрахим Кане, Денис Васин (Иван Пешич 68), Пап-Альюн Ндиайе

Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец (Младен Бартулович 81), Александр Козак, Илья Коваленко (Артём Щедрый 81), Александр Кучеренко (Михаил Плохотнюк 89), Денис Балан, Ника Сичинава (Александр Мишуренко 77), Максим Ковалёв, Владислав Лупашко (Михаил Шишка 81), Олег Синегуб, Андрей Семенко

Предупреждения: Пап-Альюн Ндиайе 23, Давид Пуцлин 34, Владимир Чеснаков 50, Руслан Степанюк 52 - Александр Козак 35, Владислав Лупашко 39, Олег Синегуб 65, Александр Козак 70

Удаление: Александр Козак 70