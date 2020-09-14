  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер сменил технического спонсора. Со следующего сезона клуб сотрудничает с Puma
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сменил технического спонсора. Со следующего сезона клуб сотрудничает с Puma

Премьер-лига
(2 голосов)

Эпоха Nike длилась 12 лет

Шахтер сменил технического спонсора. Со следующего сезона клуб сотрудничает с Puma
Новина українською

ФК "Шахтер" сменил технического спонсора клуба.

Начиная со следующего сезона клуб будет сотрудничать с компанией Puma.

Стороны подписали пятилетний контракт. Презентация новой формы "горняков" запланирована к старту сезона-2021/22.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", – прокомментировал данное событие гендиректор горняков Сергей Палкин.

Напомним, что на данный момент клуб сотрудничает с компанией Nike. С Nike "Шахтер" сотрудничал на протяжении последних 12 сезонов, включая нынешний.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Puma
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
14.09.2020 в 21:37
Да. Пума сейчас на высоте. Боруссии и Ман Сити неплохой дизайн делают
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
14.09.2020 в 21:15
Посмотрим что Рита предложит по дизайну, а то найки в последнее время не впечатляли.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 21:13
Просто завидуют, вот и гадят
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
14.09.2020 в 20:12
Пума очень хороший вариант. Яркие, стильные комплекты.
Ответить
+4
0
миг-25 (киев)
14.09.2020 в 20:09
А я думал спонсором БОМЖЕЙ будут ахметовско-донбасяцко ДНРовские- MAVPA- KROT или MOTOROLLA
Ответить
+3
-11
avatar
Romerik (YNWA)
14.09.2020 в 20:39
Ответить
+4
0
Tenma7 (Чернигов)
14.09.2020 в 20:39
Ботяра, ты хоть бы раз написал по теме. Одно и тоже "шахтер-бразилия", "ахмет аргентина"
Ответить
+8
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.09.2020 в 21:07
Найку стыдно бомжей спонсировать :)
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
14.09.2020 в 21:08
Лишний раз показываешь, что катапульта была дерьмовая на миг-25 ... летчик или погибал или оставался как ты долбо@пом...
Ответить
+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.09.2020 в 21:09
Черниговчанин, ты бы не свистел, когда хрюкаешь, а то смысл не понятен :)
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...