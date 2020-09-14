Шахтер сменил технического спонсора. Со следующего сезона клуб сотрудничает с Puma

ФК "Шахтер" сменил технического спонсора клуба.

Начиная со следующего сезона клуб будет сотрудничать с компанией Puma.

Стороны подписали пятилетний контракт. Презентация новой формы "горняков" запланирована к старту сезона-2021/22.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", – прокомментировал данное событие гендиректор горняков Сергей Палкин.

Напомним, что на данный момент клуб сотрудничает с компанией Nike. С Nike "Шахтер" сотрудничал на протяжении последних 12 сезонов, включая нынешний.