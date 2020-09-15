Премьер-лига
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Матч Александрия - Ворскла пройдет со зрителями
На стадион Ника будут допущены болельщики
Матч 3 тура
При этом должны сохраняться определенные требования – заполняемость стадиона должна быть не более 25%, болельщики должны быть в масках и пройти температурный скрининг, обработать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
Напомним, что матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.
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Источник:ФК Александрия
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