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Матч Александрия - Ворскла пройдет со зрителями

Премьер-лига
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На стадион Ника будут допущены болельщики

Матч Александрия - Ворскла пройдет со зрителями
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Матч 3 тура УПЛ "Александрия" - "Ворскла" пройдет со зрителями, сообщает пресс-служба "горожан".

При этом должны сохраняться определенные требования – заполняемость стадиона должна быть не более 25%, болельщики должны быть в масках и пройти температурный скрининг, обработать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

Напомним, что матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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