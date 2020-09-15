Матч Александрия - Ворскла пройдет со зрителями

Матч 3 тура УПЛ "Александрия" - "Ворскла" пройдет со зрителями, сообщает пресс-служба "горожан".

При этом должны сохраняться определенные требования – заполняемость стадиона должна быть не более 25%, болельщики должны быть в масках и пройти температурный скрининг, обработать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

Напомним, что матч состоится в субботу 19 сентября и начнется в 14:00.