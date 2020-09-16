Сивасспор договорился с Шахтером об аренде Кайоде - источник

Нигерийский нападающий " Шахтера " Оларенваджу Кайоде и нынешний сезон проведет в Турции.

Как сообщает турецкий журналист Салим Манава, в услугах форварда заинтересован "Сивасспор", который уже договорился с "Шахтером" об аренде игрока на 1 год.

Ларри осталось только пройти медосмотр, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что прошлый сезон нигериец также провел в аренде в турецком "Газиантепе", где сыграл 27 матчей и забил 10 голов.