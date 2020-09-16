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Сивасспор договорился с Шахтером об аренде Кайоде - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось пройти медосмотр

Сивасспор договорился с Шахтером об аренде Кайоде - источник
Новина українською

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде и нынешний сезон проведет в Турции.

Как сообщает турецкий журналист Салим Манава, в услугах форварда заинтересован "Сивасспор", который уже договорился с "Шахтером" об аренде игрока на 1 год.

Ларри осталось только пройти медосмотр, после чего о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что прошлый сезон нигериец также провел в аренде в турецком "Газиантепе", где сыграл 27 матчей и забил 10 голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сивасспор (Сивас) Оларенваджу Кайоде
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