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Ризеспор предложит Динамо за Дуэлунда 2 млн евро
Вот только устроит ли такая цена киевлян?
Турецкий "Ризеспор" заинтересовался датским вингером "
Как сообщает Taka Gazete, турецкий клуб готовит официальное предложение по игроку и готов заплатить за Дуэлунда 2 млн евро.
Отметим, что датчанин после перехода в "Динамо" летом 2018-го прочно осел на скамейке запасных. Так, в нынешнем сезоне при Луческу Микель сыграл всего 6 минут.
Контракт игрока с "Динамо" рассчитан до лета 2023-го.
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Источник:Taka Gazete
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royalstas (Вінниця)
16.09.2020 в 18:41
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