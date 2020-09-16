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Ризеспор предложит Динамо за Дуэлунда 2 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Вот только устроит ли такая цена киевлян?

Ризеспор предложит Динамо за Дуэлунда 2 млн евро
Новина українською

Турецкий "Ризеспор" заинтересовался датским вингером "Динамо" Миикелем Дуэлундом.

Как сообщает Taka Gazete, турецкий клуб готовит официальное предложение по игроку и готов заплатить за Дуэлунда 2 млн евро.

Отметим, что датчанин после перехода в "Динамо" летом 2018-го прочно осел на скамейке запасных. Так, в нынешнем сезоне при Луческу Микель сыграл всего 6 минут.

Контракт игрока с "Динамо" рассчитан до лета 2023-го.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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Источник:
Taka Gazete

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
16.09.2020 в 18:41
Щось в районі 4 за нього віддали. Кажись буде краще дати в оренду і через рік другий можна буде продати за 5 на ізі. гравець не поганий але йому потрібно грати. Впевнений він буде не гірше Мехмеді в якомусь середняку європейському зможе спокійно грати.
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