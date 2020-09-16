Ризеспор предложит Динамо за Дуэлунда 2 млн евро

Турецкий "Ризеспор" заинтересовался датским вингером " Динамо " Миикелем Дуэлундом.

Как сообщает Taka Gazete, турецкий клуб готовит официальное предложение по игроку и готов заплатить за Дуэлунда 2 млн евро.

Отметим, что датчанин после перехода в "Динамо" летом 2018-го прочно осел на скамейке запасных. Так, в нынешнем сезоне при Луческу Микель сыграл всего 6 минут.

Контракт игрока с "Динамо" рассчитан до лета 2023-го.