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Официально: Сивасспор арендовал у Шахтера Кайоде
Ларри и нынешний сезон проведет в Турции
Нигерийский нападающий "
Футболист отбыл в аренду в турецкий "Сивасспор", подписав с клубом арнедное соглашение на один год.
Напомним, что прошлый сезон нигериец также провел в аренде в турецком "Газиантепе", где сыграл 27 матчей и забил 10 голов.
Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Сивасспор" занял 4-е место в чемпионате Турции, что дает право команде стартовать в группе Лиги Европы.
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Источник:Сивасспор
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