  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Сивасспор арендовал у Шахтера Кайоде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Сивасспор арендовал у Шахтера Кайоде

Премьер-лига
(1 голосов)

Ларри и нынешний сезон проведет в Турции

Официально: Сивасспор арендовал у Шахтера Кайоде
Новина українською

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде нынешний сезон проведет в Турции.

Футболист отбыл в аренду в турецкий "Сивасспор", подписав с клубом арнедное соглашение на один год.

Напомним, что прошлый сезон нигериец также провел в аренде в турецком "Газиантепе", где сыграл 27 матчей и забил 10 голов.

Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Сивасспор" занял 4-е место в чемпионате Турции, что дает право команде стартовать в группе Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сивасспор (Сивас) Оларенваджу Кайоде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сивасспор

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...