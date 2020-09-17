Официально: Сивасспор арендовал у Шахтера Кайоде

Нигерийский нападающий " Шахтера " Оларенваджу Кайоде нынешний сезон проведет в Турции.

Футболист отбыл в аренду в турецкий "Сивасспор", подписав с клубом арнедное соглашение на один год.

Напомним, что прошлый сезон нигериец также провел в аренде в турецком "Газиантепе", где сыграл 27 матчей и забил 10 голов.

Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Сивасспор" занял 4-е место в чемпионате Турции, что дает право команде стартовать в группе Лиги Европы.