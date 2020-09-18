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Представитель Шахтера открестился от должности директора УПЛ-ТВ

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Свиридов утверждает, что все это вбросы недоброжелателей

Представитель Шахтера открестился от должности директора УПЛ-ТВ
Новина українською

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов опроверг информацию, которая недавно появилась в СМИ о том, что он претендует на должность директора УПЛ ТВ.

"Информация о том, что я могу возглавить УПЛ ТВ – не соответствует действительности. Во-первых, вопрос организационной структуры и управления рабочей группой еще не рассматривался, а во-вторых, УПЛ ТВ должен возглавлять человек максимально нейтральный.

Эти слухи создают те, кто против идеи развития рынка платного ТВ. Кому-то не нравится идея создания УПЛ ТВ и конкуренция, поэтому мы еще увидим много вбросов по этой теме", – сказал Свиридов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юрий Свиридов телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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aleks68
18.09.2020 в 18:56
жертва аборта дурачок бокасса повесится от счастья
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