Представитель Шахтера открестился от должности директора УПЛ-ТВ

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов опроверг информацию, которая недавно появилась в СМИ о том, что он претендует на должность директора УПЛ ТВ .

"Информация о том, что я могу возглавить УПЛ ТВ – не соответствует действительности. Во-первых, вопрос организационной структуры и управления рабочей группой еще не рассматривался, а во-вторых, УПЛ ТВ должен возглавлять человек максимально нейтральный.

Эти слухи создают те, кто против идеи развития рынка платного ТВ. Кому-то не нравится идея создания УПЛ ТВ и конкуренция, поэтому мы еще увидим много вбросов по этой теме", – сказал Свиридов.