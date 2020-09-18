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На должность директора УПЛ ТВ есть две кандидатуры: помощник нардепа и представитель Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Собственное телевидение главной футбольной лиги

На должность директора УПЛ ТВ есть две кандидатуры: помощник нардепа и представитель Шахтера
Новина українською

На ноябрьском собрании УПЛ выберут директора УПЛ ТВ.

Сейчас на эту должность есть две кандидатуры - директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов и медиа-эксперт, помощник нардепа от "Слуги Народа" Александр Глущенко.

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Идею УПЛ ТВ продвигает руководство Премьер-Лиги - сейчас идут совещания по поводу формата такого телеканала.

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В статье: УПЛ Телевидение Александр Глущенко Юрий Свиридов УПЛ ТВ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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knmua(Киев) (Киев)
18.09.2020 в 14:48
И нет ничего странного в том, что независимая УПЛ рассматривает на должность директора УПЛ ТВ, независимого директора по стратегическому развитию "Шахтера" Юрия Свиридова.
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0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
18.09.2020 в 14:46
Аякже, без представника бальшого шахтьора і УПЛ не УПЛ.
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
18.09.2020 в 14:38
Представник шахтера і буде футбол 4. Тільки на денісов 2!!!!!
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 14:33
Як не холєра то чума...
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+3
0


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