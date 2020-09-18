Премьер-лига
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На должность директора УПЛ ТВ есть две кандидатуры: помощник нардепа и представитель Шахтера
Собственное телевидение главной футбольной лиги
На ноябрьском собрании УПЛ выберут директора УПЛ ТВ.
Сейчас на эту должность есть две кандидатуры - директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов и медиа-эксперт, помощник нардепа от "Слуги Народа" Александр Глущенко.
Идею УПЛ ТВ продвигает руководство Премьер-Лиги - сейчас идут совещания по поводу формата такого телеканала.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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knmua(Киев) (Киев)
18.09.2020 в 14:48
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.09.2020 в 14:46
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sergei2020 (Черновцы)
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