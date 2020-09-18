На должность директора УПЛ ТВ есть две кандидатуры: помощник нардепа и представитель Шахтера

На ноябрьском собрании УПЛ выберут директора УПЛ ТВ.

Сейчас на эту должность есть две кандидатуры - директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов и медиа-эксперт, помощник нардепа от "Слуги Народа" Александр Глущенко.

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Идею УПЛ ТВ продвигает руководство Премьер-Лиги - сейчас идут совещания по поводу формата такого телеканала.