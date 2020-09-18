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Палкин: Додо готов стать железобетонной основой нашей команды

Премьер-лига
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Бразилец получил новый пятилетний контракт

Палкин: Додо готов стать железобетонной основой нашей команды
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание нового контракта с Додо.

"Мы рады, что подписали новый пятилетний контракт. Я хотел бы пожелать Додо удачи. Уверен, его в футболе ждет большое будущее. Для нас это очень важное подписание с точки зрения стратегии развития клуба, нашего видения и будущих результатов.

Он готов стать железобетонной основой нашей команды. Однозначно это игрок стартовых одиннадцати. Додо доказал это своей игрой, профессионализмом и результатами. Считаю, на сегодня он – номер один на своей позиции", - сказал Палкин.

Напомним, что Додо играет за "Шахтер" с декабря 2017 года. Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в португальской "Витории Гимарайнш", после чего вернулся в стан "горняков".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
ФК Шахтер

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