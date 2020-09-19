Ингулец - Десна 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура чемпионата Украины встречались "Ингулец" из Петрово и черниговская "Десна". Подопечные Рябоконя первыми забили в поединке - Гитченко замкнул шедевральную передачу пяткой от Будковского. Меньше чем через 10 минут Ситчинава эффектным ударом сравнял счет. Команда Лавриненко смогла дотерпеть до конца игры и удержать ничью.

Ингулец - Десна 1:1

Голы: Ника Ситчинава 57 - Андрей Гитченко 49

Ингулец: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Илья Коваленко (Оскар Мкомола 72), Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Артём Щедрый (Младен Бартулович 84), Ника Ситчинава (Александр Мишуренко 86), Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Олег Синегуб

Десна: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Хлёбас (Андрей Домбровский 46), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов 79), Ефим Конопля, Артур Западня (Егор Картушов 46), Максим Дегтярёв (Филипп Будковский 46)

Предупреждения: Олег Синегуб 14, Ника Ситчинава 18, Александр Кучеренко 47, Артём Щедрый 65 - Дмитрий Хлёбас 3, Владислав Огиря 10, Владислав Калитвинцев 35, Ефим Конопля 44