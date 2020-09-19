Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Десна 1:1. Видео голов и обзор матча
Клуб из Петрово выстоял ничью
В матче 3-го тура чемпионата Украины встречались "Ингулец" из Петрово и черниговская "Десна". Подопечные Рябоконя
Голы: Ника Ситчинава 57 - Андрей Гитченко 49
Ингулец: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Илья Коваленко (Оскар Мкомола 72), Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Артём Щедрый (Младен Бартулович 84), Ника Ситчинава (Александр Мишуренко 86), Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Олег Синегуб
Десна: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Хлёбас (Андрей Домбровский 46), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов 79), Ефим Конопля, Артур Западня (Егор Картушов 46), Максим Дегтярёв (Филипп Будковский 46)
Предупреждения: Олег Синегуб 14, Ника Ситчинава 18, Александр Кучеренко 47, Артём Щедрый 65 - Дмитрий Хлёбас 3, Владислав Огиря 10, Владислав Калитвинцев 35, Ефим Конопля 44