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Пушка, как у Малиновского. Форвард Ингульца эффектно сравнял счет в матче с Десной. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Ситчинава забил первый гол в УПЛ

Пушка, как у Малиновского. Форвард Ингульца эффектно сравнял счет в матче с Десной. ВИДЕО
Новина українською

В матче третьего тура Чемпионата Украины "Ингулец" пропустил от "Десны" в начале второго тайма. Однако команда Сергея Лавриненко смогла достаточно быстро отыграться. Героем петровской команды стал лучший игрок "Ингульца" в прошлом сезоне Ника Ситчинава. Грузин сместился с левого фланга в центр и мощно пробил метров с 22-х. Удар был такой силы, что Евгений Паст не успел среагировать, хотя мяч и залетел в ближний к нему угол!

За ходом поединка "Ингулец" - "Десна" следите с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>

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В статье: Ингулец (Петрово) Ника Сичинава
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 19:48
Десне надо поменяться с Ингульцом ))) мы им Дегтярева и Хлебаса , а они нам воспитанника черниговского футбола Ситчинаву ...
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0
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
19.09.2020 в 20:24
Вообще то он гражданин Грузии и в Ингулец пришёл в 2017 из Поти)))
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Лекарь (село Дарница)
19.09.2020 в 19:01
Хороший гол
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