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Пушка, как у Малиновского. Форвард Ингульца эффектно сравнял счет в матче с Десной. ВИДЕО
Ситчинава забил первый гол в УПЛ
В матче третьего тура Чемпионата Украины "Ингулец" пропустил от "Десны" в начале второго тайма. Однако команда Сергея Лавриненко смогла достаточно быстро отыграться. Героем петровской команды стал лучший игрок "Ингульца" в прошлом сезоне Ника Ситчинава. Грузин сместился с левого фланга в центр и мощно пробил метров с 22-х. Удар был такой силы, что Евгений Паст не успел среагировать, хотя мяч и залетел в ближний к нему угол!
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