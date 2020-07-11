Форвард Ингульца Сичинава ударом ножницами открыл счет в матче против Волыни. ВИДЕО

В матче Первой лиги "Волынь" принимает "Ингулец".

Счет в поединке уже на 1-й минуте встречи открыл форвард гостей Ника Сичинава.

Да еще как! Грузинский нападающий замкнул передачу с правого фланга эффектным ударом "ножницами". Голкипер "Волыни" Сергей Литовченко не успел за мячем, который летел в нижний угол.

Этот забитый мяч стал для 25-летнего игрока 17-м в текущем сезоне Первой лиги Украины.

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