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Форвард Ингульца Сичинава ударом ножницами открыл счет в матче против Волыни. ВИДЕО
Грузинский форвард эффектным ударом поразил ворота на 1-й минуте встречи
В матче Первой лиги "Волынь" принимает "Ингулец".
Счет в поединке уже на 1-й минуте встречи открыл форвард гостей Ника Сичинава.
Да еще как! Грузинский нападающий замкнул передачу с правого фланга эффектным ударом "ножницами". Голкипер "Волыни" Сергей Литовченко не успел за мячем, который летел в нижний угол.
Этот забитый мяч стал для 25-летнего игрока 17-м в текущем сезоне Первой лиги Украины.
Видео гола
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Комментарии (2)
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Карбид (Ник)
11.07.2020 в 22:19
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att119 (Луцьк)
11.07.2020 в 21:01
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