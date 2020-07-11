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Форвард Ингульца Сичинава ударом ножницами открыл счет в матче против Волыни. ВИДЕО

Первая лига
(5 голосов)

Грузинский форвард эффектным ударом поразил ворота на 1-й минуте встречи

Форвард Ингульца Сичинава ударом ножницами открыл счет в матче против Волыни. ВИДЕО
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В матче Первой лиги "Волынь" принимает "Ингулец".

Счет в поединке уже на 1-й минуте встречи открыл форвард гостей Ника Сичинава.

Да еще как! Грузинский нападающий замкнул передачу с правого фланга эффектным ударом "ножницами". Голкипер "Волыни" Сергей Литовченко не успел за мячем, который летел в нижний угол.

Этот забитый мяч стал для 25-летнего игрока 17-м в текущем сезоне Первой лиги Украины.

Видео гола

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Ингулец (Петрово) Ника Сичинава
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(5 голосов)
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Комментарии (2)
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Карбид (Ник)
11.07.2020 в 22:19
Ингулец перспективней. Волынь это клон Карпат. В любой момент на нее забьют бененосцы и адью.
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att119 (Луцьк)
11.07.2020 в 21:01
Bye-bye Волинь
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