Виктор Скрипник: Надо догонять команды, которые ушли вперед

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги ничьи с донецким "Шахтером" в матче 3-го тура УПЛ.

"У нас был последний угловой. Мы не пытались сохранить мяч. Два раза подали, боролись, чтобы забить третий гол. Не боялись, хотели выиграть. Играли против многократного чемпиона Украины.

Хорошая, целостная игра, атаковали-защищались, было желание, страсть. Комплименты "Заре", "Шахтер" понравился индивидуальными качествами. Надеюсь, это не последние наши очки. Положительные эмоции накапливаются после такого матча. Ребята сейчас в хорошем настроении, сыграли на равных, на встречных курсах с таким соперником.

Не проигрываем последние три матча "Шахтеру". Борьба вся впереди, нам надо догонять команды, которые ушли вперед. Эта ничья добавит нам положительных эмоций", - рассказал Скрипник.