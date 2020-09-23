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В состав Олимпика после повреждения вернулся капитан
Сегодня Игорь Климовский, наставник донецкого "
По окончании теоретического занятия олимпийцев ожидал выборочный допинг-контроль и, непосредственно, сама тренировочная сессия.
После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса от тренера Антона Дьяченко и перешли к игровым упражнениям.
Супер-новостью стало долгожданное возвращение к тренировкам в общей группе капитана команды Дмитрия Гришко.
Завтра подготовка к матчу 4-го тура Лиги продолжится в том же режиме: теория + тренировки.