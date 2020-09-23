В состав Олимпика после повреждения вернулся капитан

Сегодня Игорь Климовский, наставник донецкого " Олимпика ", открыл цикл подготовки к игре против донецкого "Шахтера". Указав своим подопечным на главные особенности в игре "горняков", он представил план будущей тренировки.

По окончании теоретического занятия олимпийцев ожидал выборочный допинг-контроль и, непосредственно, сама тренировочная сессия.

После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса от тренера Антона Дьяченко и перешли к игровым упражнениям.

Супер-новостью стало долгожданное возвращение к тренировкам в общей группе капитана команды Дмитрия Гришко.

Завтра подготовка к матчу 4-го тура Лиги продолжится в том же режиме: теория + тренировки.