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В состав Олимпика после повреждения вернулся капитан

Премьер-лига
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В состав Олимпика после повреждения вернулся капитан
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Сегодня Игорь Климовский, наставник донецкого "Олимпика", открыл цикл подготовки к игре против донецкого "Шахтера". Указав своим подопечным на главные особенности в игре "горняков", он представил план будущей тренировки.

По окончании теоретического занятия олимпийцев ожидал выборочный допинг-контроль и, непосредственно, сама тренировочная сессия.

После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса от тренера Антона Дьяченко и перешли к игровым упражнениям.

Супер-новостью стало долгожданное возвращение к тренировкам в общей группе капитана команды Дмитрия Гришко.

Завтра подготовка к матчу 4-го тура Лиги продолжится в том же режиме: теория + тренировки.

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В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Гришко Игорь Климовский
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Источник:
Олімпік
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