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Тенерифе хочет арендовать Соля. Динамо настаивает на аренде с обязательным выкупом
Переговоры идут тяжело
Испанский "Тенерифе", который играет в Сегунде, продолжает работать над трансфером форварда "
Переговоры между клубами продолжаются, а интерес "Тенерифе" подогревает тот факт, что сам футболист был бы не против вернуться в Испанию и получать игровую практику, даже с некоторой потерей финансовой составляющей.
Главная загвоздка переговоров между клубами состоит в том, что "Тенерифе" хочет арендовать игрока с возможностью выкупа, а "Динамо" согласно отдать форварда в аренду только с условием обязательного выкупа.
Также сообщается, что киевский клуб хочет получить за нападающего два млн евро, однако цена может варьироваться в большую сторону в случае выхода клуба в Примеру.
Напомним, что "Тенерифе" в прошлом сезоне занял 12 место в Сегунде.
Трансфермаркт оценивает Франа Соля в 2 млн евро, его контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2023 года.