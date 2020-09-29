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Тенерифе хочет арендовать Соля. Динамо настаивает на аренде с обязательным выкупом

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры идут тяжело

Тенерифе хочет арендовать Соля. Динамо настаивает на аренде с обязательным выкупом
Новина українською

Испанский "Тенерифе", который играет в Сегунде, продолжает работать над трансфером форварда "Динамо" Франа Соля. Впрочем, как сообщает Depor Press, данная задача не будет простой для островитян.

Переговоры между клубами продолжаются, а интерес "Тенерифе" подогревает тот факт, что сам футболист был бы не против вернуться в Испанию и получать игровую практику, даже с некоторой потерей финансовой составляющей.

Главная загвоздка переговоров между клубами состоит в том, что "Тенерифе" хочет арендовать игрока с возможностью выкупа, а "Динамо" согласно отдать форварда в аренду только с условием обязательного выкупа.

Также сообщается, что киевский клуб хочет получить за нападающего два млн евро, однако цена может варьироваться в большую сторону в случае выхода клуба в Примеру.

Напомним, что "Тенерифе" в прошлом сезоне занял 12 место в Сегунде.

Трансфермаркт оценивает Франа Соля в 2 млн евро, его контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2023 года.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Франсиско Соль
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