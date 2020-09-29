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Остап Маркевич: Если будем играть как против Ворсклы – пробиться в еврокубки очень реально

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь хочет в еврокубки

Остап Маркевич: Если будем играть как против Ворсклы – пробиться в еврокубки очень реально
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью в матче 4-го тура УПЛ с "Ворсклой" (0:0).

"Мы хотим видеть атакующую игру, интенсивную команду. Смелую команду, которая не боится идти вперед во всех аспектах – и в обороне, и в атаке. Мы смотрим в первую очередь на игру. Бывает, можно и уступить, но играть хорошо. Это самый основной аспект.

Мы довольны игрой команды, а результат работы – это результат матча. У нас есть задачи – еврокубки. Будем пытаться их выполнить. Если будем играть как против "Ворсклы" – это очень реально", – сказал Маркевич.

Напомним, что после 4-х туров "Мариуполь" с активом в 7 очков занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
Espreso.TV

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