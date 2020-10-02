Премьер-лига
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Рух забирает четырех экс-игроков Карпат
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Новичками львовского "Руха" стали сразу четыре игрока из системы "Карпат" (Львов), либо принадлежавшие другому львовскому клубу.
Защитник Олег Веремиенко и хавбек Остап Притула были в заявке "львов" на Вторую лигу этого сезона. Вратарь Юрий-Владимир Герета и хавбек Назар Русяк выступали в составе юношеской команды "Карпат" в прошлом сезоне, оба 2004-го года рождения.
Со всей четверкой подписаны полноценные контракты, как сообщает источник из структуры "Карпат".
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