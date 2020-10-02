Рух забирает четырех экс-игроков Карпат

Новичками львовского "Руха" стали сразу четыре игрока из системы "Карпат" (Львов), либо принадлежавшие другому львовскому клубу.

Защитник Олег Веремиенко и хавбек Остап Притула были в заявке "львов" на Вторую лигу этого сезона. Вратарь Юрий-Владимир Герета и хавбек Назар Русяк выступали в составе юношеской команды "Карпат" в прошлом сезоне, оба 2004-го года рождения.

Со всей четверкой подписаны полноценные контракты, как сообщает источник из структуры "Карпат".