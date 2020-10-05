Герой футбольного дня. Алексей Гуцуляк

Интересно Луиш Каштру отреагировал на вопрос о проблемах "Шахтера" в защите:

- Это не первый поединок сезона, где ваша команда испытывает определенные проблемы в оборонной фазе – в опорной зоне и сзади. Замечаете ли вы в этом какую-то тенденцию? - Нет. Оба гола "Десны": соперник обвел трех наших футболистов, после чего команда может забивать гол...

Комплименты Алексею Гуцуляку. 22-летний парень, который нигде, кроме "Карпат" и "Десны" не играл (командировка в "Вильярреала" добавила опыта, но не игровой практики), дважды пообводил игроков команды, которая обычно сама обводит в УПЛ всех и везде. Сложилось впечатление, что вчера бразильцы выступали не в составе "Шахтера", а в составе "Десны".

Это была действительно классная игра. Черниговцы в прошлом чемпионате побеждали "Динамо" и "Зарю" (луганчане пострадали уже и в текущем первенстве), давали бой "Шахтеру", громили "Александрию", но настолько легко и задорно, как во вчерашнем поединке с "Шахтером", наверное, не выглядели никогда. Это была акцентированная игра без "бей-беги", где действующий чемпион частенько оказывался в тупике под влиянием изобретательности футболистов "Десны". Прежде всего – Алексея Гуцуляка.

Он не забил, но две его голевых передачи сделали для "Десны" положительный результат в этом поединке. По этому матчу можно проследить сразу несколько тенденций. Во-первых, "Десна" прогрессирует – раньше она никогда не отбирала очки у "Шахтеру". Во-вторых, "горняки" стоят на месте в плане построения защитной игры – если не сказать жестче. В-третьих, Гуцуляк взрослеет. Ему 22, но он проводит в высшем дивизионе украинского футбола уже седьмой сезон. Сыграно более ста матчей, но впервые за карьеру Алексей отметился результативным действием в матче с грандом. Ранее он забивал / ассистировал в поединках с "Говерлой", "Сталью", "Олимпиком", максимум среди престижного – с "Ворсклой" и "Александрией". С "Шахтером" такой перформанс выдал впервые.

Это еще раз показывает, что футбольная жизнь существует и за пределами больших и богатых клубов. Гуцуляка пока даже основным футболистом "Десны" трудно назвать, однако его вдохновенная игра против чемпиона точно укрепит авторитет Алексея в коллективе.

В коллективе, который целиком и полностью является тренерским творением. В таких командах индивидуальностям обычно сложно выделяться. Но если смог это сделать Филлипов, то под силу и Гуцуляку. По потенциалу это игрок как минимум не хуже – защитники "Шахтера" убедились на собственной шкуре.