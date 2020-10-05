Львов и Минай определились с датой проведения перенесенного матча 1-го тура

Руководство "Львова" и "Миная" определились с датой проведения перенесенного из-за вспышки коронавируса в львовской команде матча 1-го тура УПЛ .

Изначально закарпатцы предлагали сыграть 10 октября, однако этот вариант не подошел львовянам, поскольку сразу три их футболиста отправились в расположение сборных своих стран: Мигкель Айнсалу (Эстония), Донатас Казлаускас (Литва), Энес Махмутович (Люксембург).

В итоге, команды договорились сыграть в среду 28 октября – эта дата устроила оба клуба. О своем решении "Львов" и "Минай" уже проинформировали УПЛ.

Напомним, что на данный момент "Минай" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Львов" с одним зачетным пунктом замыкает оную.