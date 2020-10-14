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Минай ждет приезда опорника олимпийской сборной ЮАР
Терсау Малепе прибудет в Ужгород со дня на день
Главный тренер "
"Он единственный представитель ЮАР в чемпионате УПЛ. Малепе - опорный полузащитник, воспитанник клуба "Орландо Пайретс", выступал за олимпийскую сборную своей страны. "Минай" успел его заявить перед закрытием трансферного "окна". Приезд Малепе в Ужгород ожидается 15 октября.
Поскольку ему нужно время на адаптацию, то в ближайшем календарном матче с "Мариуполем" я на него не рассчитываю. Кстати, наши селекционеры продолжают активно трудиться и, думаю, что в ближайшее время "Минай" еще усилится одним новобранцем из числа свободных агентов. Также "Минай" покинул нападающий Сергей Машталир, который вернулся в "Ужгород". Надеюсь, что до окончания первой части сезона все остальные заявленные игроки останутся в "Минае", - сказал Кобин.
Напомним, что после пяти туров "Минай" с четырьмя очками занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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