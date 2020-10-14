Минай ждет приезда опорника олимпийской сборной ЮАР

Главный тренер " Миная " Василий Кобин рассказал о последнем новичке закарпатцев – легионере из ЮАР Рино Терсау Малепе.

"Он единственный представитель ЮАР в чемпионате УПЛ. Малепе - опорный полузащитник, воспитанник клуба "Орландо Пайретс", выступал за олимпийскую сборную своей страны. "Минай" успел его заявить перед закрытием трансферного "окна". Приезд Малепе в Ужгород ожидается 15 октября.

Поскольку ему нужно время на адаптацию, то в ближайшем календарном матче с "Мариуполем" я на него не рассчитываю. Кстати, наши селекционеры продолжают активно трудиться и, думаю, что в ближайшее время "Минай" еще усилится одним новобранцем из числа свободных агентов. Также "Минай" покинул нападающий Сергей Машталир, который вернулся в "Ужгород". Надеюсь, что до окончания первой части сезона все остальные заявленные игроки останутся в "Минае", - сказал Кобин.

Напомним, что после пяти туров "Минай" с четырьмя очками занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.