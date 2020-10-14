  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай ждет приезда опорника олимпийской сборной ЮАР
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай ждет приезда опорника олимпийской сборной ЮАР

Премьер-лига
(1 голосов)

Терсау Малепе прибудет в Ужгород со дня на день

Минай ждет приезда опорника олимпийской сборной ЮАР
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о последнем новичке закарпатцев – легионере из ЮАР Рино Терсау Малепе.

"Он единственный представитель ЮАР в чемпионате УПЛ. Малепе - опорный полузащитник, воспитанник клуба "Орландо Пайретс", выступал за олимпийскую сборную своей страны. "Минай" успел его заявить перед закрытием трансферного "окна". Приезд Малепе в Ужгород ожидается 15 октября.

Поскольку ему нужно время на адаптацию, то в ближайшем календарном матче с "Мариуполем" я на него не рассчитываю. Кстати, наши селекционеры продолжают активно трудиться и, думаю, что в ближайшее время "Минай" еще усилится одним новобранцем из числа свободных агентов. Также "Минай" покинул нападающий Сергей Машталир, который вернулся в "Ужгород". Надеюсь, что до окончания первой части сезона все остальные заявленные игроки останутся в "Минае", - сказал Кобин.

Напомним, что после пяти туров "Минай" с четырьмя очками занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Кобин ФК Минай Терсау Малепе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...