Каштру: К ближайшим матчам у нас 13 игроков основы и несколько футболистов из дубля

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура со "Львовом", который состоится в субботу 17 октября.

– Луиш, почти неделю тренировались 7 полевых игроков, но теперь возвращаются сборники и те, кто работал индивидуально. Достаточен ли кадровый потенциал в преддверии поединка со "Львовом"?

– Мы должны быть готовы к следующему матчу. Понятно, что несколько футболистов прибыли из сборных. С нами также тренируются четверо ребят из дубля. Уже 17 полевых игроков и 3 вратаря. В пятницу возвращается Соломон, который провел 3 матча за национальную команду Израиля, – он будет очень уставшим. Нужно и об этом переживать. И да, в принципе, мы готовы и уверены, что выполняем свой долг, максимально отдаемся на каждой тренировке. Я доволен коллективом. Все настроены на хороший результат.

– Определились ли вы со стартовым составом на встречу со "Львовом"?

– Да, уже определился, принял все решения. Надеюсь, до поединка ничего не произойдет. Мы готовы!

– Что для вас сейчас важнее: улучшить физическое состояние команды или больше психологически справиться с этой непростой ситуацией?

– Есть четыре фактора готовности, о которых я всегда говорю: технический, тактический, физический и психологический. Если мы уберем один из них, игрок не сможет быть максимально эффективным, поэтому наше главное переживание в том, чтобы футболисты были и в физических кондициях, и ментально. Техника и тактика всегда присутствуют. В принципе, этим сейчас и занимаемся. Отсюда уверенность в том, что мы будем хорошо подготовлены в день игры.

– Чего ожидать от встречи со "Львовом", который с 1 набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице?

– Я никогда не рассматриваю соперников по их позиции в турнирной таблице и советую никому этого не делать. В каждой игре должно быть уважение. Мы не знаем, что произойдет в следующем матче, на что должны, а на что не должны реагировать. В наши дни тем более. Все бывает внезапно: остались без десятерых футболистов. Не дай Бог потерять еще троих, четверых или больше. Так что сейчас все – неизвестное, все может происходить очень внезапно. Мы рассматриваем "Львов" не как команду, которая находится на последнем месте в таблице, а как компетентного соперника, который будет бороться, чтобы подняться выше.

– Есть ли отдельная программа тренировок для тех, кто сейчас на самоизоляции? Как быстро эти футболисты смогут набрать форму по возвращении?

– Первое, что они должны сделать, – сдать отрицательный тест, чтобы вернуться. Находящиеся дома в разных кондициях: некоторые переносят болезнь без симптомов, некоторые – с симптомами, а некоторые, может быть, даже без симптомов, но у них есть какая-то проблема и они не могут делать что нужно. С нами ребята работают одним образом, остальные также получают средние нагрузки, а есть те, кто, к сожалению, сегодня не может тренироваться, потому что состояние здоровья не позволяет. Сейчас мы плывем на таком корабле. Из первой команды у нас 13 игроков, чтобы подходить к матчам чемпионата и Лиги чемпионов, несколько футболистов из дубля. Рассчитываем только на тех, кто находится с нами. На других смотрим, но на данный момент немного по-другому. Желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что они вернутся как можно быстрее, – тогда мы сможем их взять. Сейчас же команда разбита на несколько групп.