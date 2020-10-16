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УПЛ предупредила Рух об ответственности за несоблюдение карантина в матче с Динамо
Матч Рух - Динамо может пройти без зрителей
Несмотря на запрет Кабмина проводить матчи без болельщиков из-за карантинных ограничений, "
Этот факт не остался без внимания УПЛ – Лига предупредила руководство "Руха" о необходимости соблюдения закона.
В случае невыполнения постановлений Правительства Лига оставляет за собой право передать данное дело на рассмотрение КДК УАФ.
Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится 17 октября на "Арене-Львов" и начнется в 17:00.
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Источник:Телеграм
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Комментарии (3)
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Technical
16.10.2020 в 19:30
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doschukrovno (Ровно)
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djumba (Мелитополь)
16.10.2020 в 19:32
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