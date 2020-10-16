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УПЛ предупредила Рух об ответственности за несоблюдение карантина в матче с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Рух - Динамо может пройти без зрителей

УПЛ предупредила Рух об ответственности за несоблюдение карантина в матче с Динамо
Новина українською

Несмотря на запрет Кабмина проводить матчи без болельщиков из-за карантинных ограничений, "Рух" решил проводить матч 6-го тура УПЛ против "Динамо" со зрителями.

Этот факт не остался без внимания УПЛ – Лига предупредила руководство "Руха" о необходимости соблюдения закона.

В случае невыполнения постановлений Правительства Лига оставляет за собой право передать данное дело на рассмотрение КДК УАФ.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится 17 октября на "Арене-Львов" и начнется в 17:00.

УПЛ предупредила Рух об ответственности за несоблюдение карантина в матче с Динамо - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Рух (Львов) коронавирус
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Комментарии (3)
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Technical
16.10.2020 в 19:30
ТРЦ, нічні клуби і наливайки позакривайте спочатку. Знайшли головного "винуватця" в поширенні ковіду - футбол.
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0
0
doschukrovno (Ровно)
16.10.2020 в 19:08
Пане Дикий !Чим матч Рух-Динамо відрізняється від матчу Динамо-Ювентус ?
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0
djumba (Мелитополь)
16.10.2020 в 19:32
Это не совсем к Дикому вопрос, а к Кабмину...Дикий должен же был отреагировать на кляузы других клубов...Да и с него взятки гладки, если что, передадут дело в КДК и там пусть думают..
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