Днепр-1 - Десна 2:0. Ренессанс имени Йовичевича

К последнему матчу шестого тура коллективы подходили, находясь на разных полюсах в таблице, но с похожими проблемами. В текущем сезоне черниговская "Десна" еще не проигрывала и до начала тура заслуженно шла в группе лидеров. "Днепр-1" за это же время успел сменить наставника, но так и не ощутил уже забытый вкус побед. Обе команды на время паузы лишились некоторых исполнителей, которые поехали во взрослую и молодежную сборные Украины. Так что не все сегодня были готовы на сто процентов.

Интерес привлекала встреча арендованых у "Шахтера" игроков - Пихаленка и Игнатенко с одной стороны, и Мудрика с другой. Особое внимание, в силу своей звездности в юном возрасте, привлекал вингер "Десны", от которого требуют многого, но пока он скорее разочаровывает, нежели радует. Сегодня в первом тайме он часто встречался с мячом, старался что-то придумать, однако на выходе были частые потери и игра без обострения. Шанс у Михаила был хороший, но увы, пока его слава бежит впереди него.

Кто сегодня порадовал, так это "Днепр-1". Говорим об этом без какой-то симпатии или предвзятости. Команда провалилась в начале сезона, однако с приходом Игоря Йовичевича наступило возрождение. Эпизодами они неплохо смотрелись в игре против "Ворсклы", а в матче шестого тура превзошли "Десну". А это коллектив, который считается главным претендентом на итоговую бронзу, а совсем недавно дебютировал в еврокубках.

Днепряне очень быстро показали, кто сегодня будет в роли ведущего, а кто - ведомого. Прижав гостей возле их штрафной, у них получилось отобрать мяч, а после перепасовски Назаренко-Когут-Назаренко, Александр нанес прицельный удар в девять из-за пределов штрафной - Паст ничего сделать не смог. Интересно, что "северяне" практически не проявляли активности впереди, даже несмотря на отставание в счете. Опасных моментов до перерыва особо не было, и вряд ли кто-то будет спорить, что первую половину "Десна" провалила.

Такую же фразу можно сказать и о начале тайма второго. Сразу должен был удваивать преимущество Булеца, однако его удар попал в перекладину. "Десна" посчитала это несправедливостью, и спустя несколько секунд помогла хозяевам заработать пенальти. Домбровский очень нерасторопно сыграл против Когута, сбив его в пределах штрафной. К мячу подошел Довбик, точным ударом в правый угол, забив свой гол за "Днепр-1". Теперь должно прорвать?

Вторая пощечина в матче черниговский коллектив не разбудила, и они продолжали играть в свой вялый футбол, с которым сегодня тяжело было надеяться на камбэк. А хозяева поймали кураж. Подопечные Йовичевича могли забивать третий, убивая параллельно интригу окончательно, однако Когуту и Назаренко точности не хватило, а удару Пихаленку вновь помешала перекладина. Жаль, мог получиться шедевр. Думаете, что "Днепр-1" сыграл идеально, без единой помарки? Этого не было. За 20 минут до конца матча у них начал садиться аккумулятор и тогда инициативой завладела "Десна". Несколько раз они серьезно потревожили Сарнавского, однако свой гол отыскать не смогли.

Переходим к традиционой главе - "Судейство в УПЛ". В матче было два спорных эпизода, после которых Монзуль могла указать на 11-метровую отметку. В первом, Дуглас выбивал мяч головой из пустых ворот (опаснейший момент "Десны"), после чего круглый отлетел ему в руку. Екатерина Владимировна минуты три слушала подсказки арбитра ВАР, однако пенальти не назначила. Спорно. Уже в компенсированное время все тот же Дуглас отмахнулся от Катрушова в пределах штрафной, после чего также мог быть 11-метровый, но тут фол не был зафиксирован. Спорно (2). Как бы там ни было, сегодняшняя "Десна" на итоговую победу или ничью не наиграла, и, возможно, такое поражение послужит им хорошим уроком.

А "Днепр-1" сыграл на высоком уровне. Их не хватило на все 90 минут, однако прослеживалось желание играть и, самое главное, побеждать. А это, к сожалению, отсутствовало при позднем Михайленко. Днепряне добывают первую в этом сезоне в УПЛ. Теперь должно прорвать?

СК Днепр-1 - Десна 2:0

Голы: Александр Назаренко 2, Артем Довбик 49 (пен.)

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Чичиков 84), Игорь Когут (Арсений Батагов 65), Сергей Булеца (Франциско Ди Франко 65), Сергей Логинов, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 78), Александр Пихалёнок (Сергей С.Кравченко 84), Даниил Игнатенко

Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря (Дмитрий Хлёбас 77), Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик (Егор Картушов 60), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Илья Шевцов 77), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков, Максим Дегтярёв (Леван Арвеладзе 60)

Предупреждения: Владимир Адамюк 44, Даниил Игнатенко 76 - Андрей Мостовой 31, Егор Картушов 62