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Днепр-1 - Десна 2:0. Ренессанс имени Йовичевича

Премьер-лига
(1 голосов)

Неплохая игра днепрян, которые добывают первую победу в этом сезоне

Днепр-1 - Десна 2:0. Ренессанс имени Йовичевича
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

К последнему матчу шестого тура коллективы подходили, находясь на разных полюсах в таблице, но с похожими проблемами. В текущем сезоне черниговская "Десна" еще не проигрывала и до начала тура заслуженно шла в группе лидеров. "Днепр-1" за это же время успел сменить наставника, но так и не ощутил уже забытый вкус побед. Обе команды на время паузы лишились некоторых исполнителей, которые поехали во взрослую и молодежную сборные Украины. Так что не все сегодня были готовы на сто процентов.

Интерес привлекала встреча арендованых у "Шахтера" игроков - Пихаленка и Игнатенко с одной стороны, и Мудрика с другой. Особое внимание, в силу своей звездности в юном возрасте, привлекал вингер "Десны", от которого требуют многого, но пока он скорее разочаровывает, нежели радует. Сегодня в первом тайме он часто встречался с мячом, старался что-то придумать, однако на выходе были частые потери и игра без обострения. Шанс у Михаила был хороший, но увы, пока его слава бежит впереди него.

Кто сегодня порадовал, так это "Днепр-1". Говорим об этом без какой-то симпатии или предвзятости. Команда провалилась в начале сезона, однако с приходом Игоря Йовичевича наступило возрождение. Эпизодами они неплохо смотрелись в игре против "Ворсклы", а в матче шестого тура превзошли "Десну". А это коллектив, который считается главным претендентом на итоговую бронзу, а совсем недавно дебютировал в еврокубках.

Днепряне очень быстро показали, кто сегодня будет в роли ведущего, а кто - ведомого. Прижав гостей возле их штрафной, у них получилось отобрать мяч, а после перепасовски Назаренко-Когут-Назаренко, Александр нанес прицельный удар в девять из-за пределов штрафной - Паст ничего сделать не смог. Интересно, что "северяне" практически не проявляли активности впереди, даже несмотря на отставание в счете. Опасных моментов до перерыва особо не было, и вряд ли кто-то будет спорить, что первую половину "Десна" провалила.

Такую же фразу можно сказать и о начале тайма второго. Сразу должен был удваивать преимущество Булеца, однако его удар попал в перекладину. "Десна" посчитала это несправедливостью, и спустя несколько секунд помогла хозяевам заработать пенальти. Домбровский очень нерасторопно сыграл против Когута, сбив его в пределах штрафной. К мячу подошел Довбик, точным ударом в правый угол, забив свой гол за "Днепр-1". Теперь должно прорвать?

Вторая пощечина в матче черниговский коллектив не разбудила, и они продолжали играть в свой вялый футбол, с которым сегодня тяжело было надеяться на камбэк. А хозяева поймали кураж. Подопечные Йовичевича могли забивать третий, убивая параллельно интригу окончательно, однако Когуту и Назаренко точности не хватило, а удару Пихаленку вновь помешала перекладина. Жаль, мог получиться шедевр. Думаете, что "Днепр-1" сыграл идеально, без единой помарки? Этого не было. За 20 минут до конца матча у них начал садиться аккумулятор и тогда инициативой завладела "Десна". Несколько раз они серьезно потревожили Сарнавского, однако свой гол отыскать не смогли.

Переходим к традиционой главе - "Судейство в УПЛ". В матче было два спорных эпизода, после которых Монзуль могла указать на 11-метровую отметку. В первом, Дуглас выбивал мяч головой из пустых ворот (опаснейший момент "Десны"), после чего круглый отлетел ему в руку. Екатерина Владимировна минуты три слушала подсказки арбитра ВАР, однако пенальти не назначила. Спорно. Уже в компенсированное время все тот же Дуглас отмахнулся от Катрушова в пределах штрафной, после чего также мог быть 11-метровый, но тут фол не был зафиксирован. Спорно (2). Как бы там ни было, сегодняшняя "Десна" на итоговую победу или ничью не наиграла, и, возможно, такое поражение послужит им хорошим уроком.

А "Днепр-1" сыграл на высоком уровне. Их не хватило на все 90 минут, однако прослеживалось желание играть и, самое главное, побеждать. А это, к сожалению, отсутствовало при позднем Михайленко. Днепряне добывают первую в этом сезоне в УПЛ. Теперь должно прорвать?

СК Днепр-1 - Десна 2:0
Голы: Александр Назаренко 2, Артем Довбик 49 (пен.)
СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Чичиков 84), Игорь Когут (Арсений Батагов 65), Сергей Булеца (Франциско Ди Франко 65), Сергей Логинов, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 78), Александр Пихалёнок (Сергей С.Кравченко 84), Даниил Игнатенко
Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря (Дмитрий Хлёбас 77), Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик (Егор Картушов 60), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Илья Шевцов 77), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков, Максим Дегтярёв (Леван Арвеладзе 60)
Предупреждения: Владимир Адамюк 44, Даниил Игнатенко 76 - Андрей Мостовой 31, Егор Картушов 62

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В статье: Десна (Чернигов) Артем Довбик СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Комментарии (47)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.10.2020 в 22:42
В Дербі двох річок Дніпро довів , що він крутіше Десни)))
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0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
18.10.2020 в 22:37
Хвала хорвату! С победой! Монзуль-нормуль.
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
18.10.2020 в 22:35
дрова черниговские, экспресс испохабили. кстати, ск минус один - не Днепр
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2020 в 22:38
Азартні ігри у нас суворо заборонені...
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0
-1
Чернышев (Tegusi)
18.10.2020 в 22:21
Чернігів, по піздаку отримали? Закрили пельку свою і далі вболівайте за свою недокоманду, от і все. І нєх під кожною новиною свої коментарі вставляти, ваше місце біля параши.
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+1
-5
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 22:33
Ну то уже грубости, но то что некоторых ребят с Чернигова почему-то понесло совсем не туда в оценках Десны-это правда. В Европе вылететь при первой возможности, в Украине не выиграть ни разу медали, но что-то вещать о каких-то лидерах-это смешно. Это так не работает.
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
18.10.2020 в 22:34
Далеко пойдёшь...
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 22:39
Что-то возразить по факту можешь? Я х3 чего у вас башню начало сносить, назови хоть одну причину? Вошли в четверку на фоне полного развала ЧУ? Ну так вылетите если Днепр и Харьков приведут себя в порядок. Если не приведут-пока побудете. Но это не что возводит клуб в какой-то особый ранг.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
18.10.2020 в 22:40
Хто б взагалі то пізд...кав, не якесь тегуси, бо в тебе і такої команди не має, то взагалі б закрив свою пельку і вякав тут .
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2020 в 22:04
Втрата двох Ф далася взнаки для Десни. Натомість нікого не придбали адекватного. Швидкий гол плюс помилка Монзуль з пенальті на 72-й. Там рука. Як завжди. Цікаво, що вона аж 3 хвилини вислуховувала версію від судді вар, а додала усього 4 хвилини з урахуванням усіх замін.
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+6
-1
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Rezerf (Чернігів)
18.10.2020 в 22:09
Монзуль завжди дуже заангажовано судить. Огидно дивитись.. А на 70хв.зафіксували офсайд, якого і близько не було(коли Десна короткими пасами в штрафну зайшла).
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+4
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2020 в 22:14
Ну не спроста ж вона не судила у перших 4-х чи навіть 5-и турах...
+3
-2
bulpi (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:01
"Дуглас выбивал мяч головой из пустых ворот (опаснейший момент "Десны"), после чего круглый отлетел ему в руку."Купи очки. Ни головы не было, ни руки. Было плечо.А вот во втором эпизоде была отмашка.
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+2
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2020 в 22:13
Руки не було, звісно, а був лікоть. А це пенальті та вилучення плюс і ще грати більше 20 хв.
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+4
-2
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 21:59
Днепру еще нужны игроки. Кризис Михайличенко уже начинает проходить, но что бы на дистанции входить в тройку, СК еще нужно пару человек в основу. Ну и работать над тем что бы окончательно вывести команду из пике.
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+2
-2
Horus (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:10
Не Михайличенко, а Демьяненко!
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2020 в 22:14
Сабо...
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 22:30
Хорош:) Да, на самом деле, спутал их.
0
-1
storm_ua (Николаев)
18.10.2020 в 21:57
Браво Йовичевич, браво Днепр. Отличная команда, выгнали лоботряса недотренера Миахйленко, и команда ожила. Гораздо быстрее чем ожидалось. Удачи.
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+3
-7
Horus (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:12
Напомните еще пару недотренеров в Украине, выводивших за 2 сезона команды 17-ти летних пацанов из 2-й лиги в вышку? А то стар уже, запамятовал)
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2020 в 22:17
З таким баблом порівняно з іншими як були у клуба Берези і я би вивів...
+2
-2
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
18.10.2020 в 21:49
Такою грою Дніпра-1 можна гасолоджуватися безкінечно!!!
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+2
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
18.10.2020 в 21:48
Оце так гра команди Десна, одного з лідерів типу з аутсайдером.Гравці Десни просто не знали що робити з м"ячем, куди не дають і всюду гравці Дніпра-1. А Дніпро проходило деснянців як ніж скрізь масло. Особливо в другому таймі гравець Дніпро -1 підхватує мяч майже в центрі поля і тягне його до воріт, а рядом біжать гравці Десни і не забирають м"яч і Дніпро б"є собі по воротах. Чудо та й усе. Так, з такою грою Десна далеко не заїде.Перерва в іграх пішла не на користь. Ну і трохи відступу . мабуть українські жінки все-таки люблять негрів. Те що у Дугласа була рука, це майже 100 відсотків пеналь , а потім в кінці відмашка по обличчю Картушова, це чиста жовта, коли не більше.... Але це вже таке...
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+4
-2
Глюк Львів (Лемберг)
18.10.2020 в 22:02
По перше, явно не 100%. З тих повторіа що показували - на одному вроді попав мяч в руку, на іншому вроді ні. Це як в психодогічних картинках - кожен бачить те що хоче. Не ясно чи мяч влучив у руку. Якщо влучив то не ясно чи це була гра рукою. По друге, рішення приймала не Монзуль, а оператор ВАР. Можливо він помилився, можливо ні, можливо пішов за принципом - не впевненний не призначай.
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0
-1
LEGNUM23 (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:05
Если бы мяч попал в руку при такой силе удара - рука дернулась бы назад... А она осталась на месте вдоль корпуса.
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+1
-3
Dnepr1978 (Днепропетровск)
18.10.2020 в 21:42
Днепр в конце матча просел физически. Такого я давно не припомню. Дугласа снять надо было минуте на 75-ой. Все же по нему видно что почти год не играл.
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+2
-1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
18.10.2020 в 21:39
Накінець Йовічевіч показав костоломам з Десни і фізруку Рябоконю їхнє місце. Браво Йовічевіч!!!...
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+2
-9
avatar
Rezerf (Чернігів)
18.10.2020 в 21:49
Нарешті. А на кінець - насажують.. Про фізрука - згоден.
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+4
-2
avatar
simargl (Чернигов)
18.10.2020 в 22:40
После игры с ШД ты его хвалил, а теперь физрук))?
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.10.2020 в 22:39
Игры у Десны не было ,это факт... а с Катюхой и не такое можно показать ))
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
18.10.2020 в 21:34
Днепр с заслуженной победой. А Десна... первый удар в створ на 70+, о чем можно говорить... И отдельный привет плюсам за бесплатную гомнотрансляцию, невозможно даже понять с повторов, снятых с высоты птичьего полета, куда мяч попал.
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+2
-6
pilips111 (Чернигов)
18.10.2020 в 21:32
Сегодня на поле была не Десна, а одиннадцать опездолов в форме Десны. Спящие девочки. Смотреть было противно. Все игры с Шахтером и Динамо были нивелированы этим позорным поражением. Паст ещё спал, а уже гол пропустил, Имереков в стиле сборной затеял перепасовку около своих ворот, что привело к голу, Мудрик и Хлебас сами с собой играли. Вообще некого выделить - все были нулевыми. Стыдно за такую игру.
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+8
0
LEVgcUqs (Чернігів)
18.10.2020 в 21:50
Згадай минулий сезон , скільки Імереков робив таких пасів, скільки привозив пенальті, для нього це не дивина.
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+3
0
Термит (Киев)
18.10.2020 в 21:31
Имени Йовича и Екатерины...Как незаинтересованный и непредвзятый наблюдатель уверен, что пенальти на Дугласе - чистейший. Даже он сам удивился и залыбился, когда мадама дала команду играть. Возможно, там был офсайд раньше секунд на 30 при подаче в штрафную (и то спорно, потому что игрок в офсайде на мяч не шел, в эпизоде не участвовал), но тогда какого 10 раз ВАР-повторы крутили попал мяч в руку или не попал? Ну слепому видно, что попал, причем в отведенную от корпуса! Может Десну это и не спасло бы, но теперь победа с крепким душком.
Ответить
+4
-5
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 21:44
Скриншот того эпизода сделать можешь? Мне показалось что там плечо было.
Ответить
+3
-3
LEGNUM23 (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:08
Членистоногий ... де..ил
Ответить
+1
-4
Horus (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:15
Мадам не трожь нашу, она всегда за Днепр болеет!
Ответить
+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
18.10.2020 в 21:30
Победа имени Катюши Монзуль... ну ну ... ))) первый гол шикарный конечно, а потом пошел цирк. Все в пользу Днепр-1 Катюха решала. Пеналь на Дугласе 100%. Отмашка от Дугласа 100% штрафной. Ну да ладно. Мы своё, надеюсь, еще возьмём . Опустили с небес на землю наших типа звезд. Не понравилась сегодня Десна. Пауза не пошла на пользу.
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+3
-11
Глюк Львів (Лемберг)
18.10.2020 в 21:32
Відверто кажучи ви першу годину середину поля перейти не могли.
Ответить
+11
0
vlotko (Броди)
18.10.2020 в 21:32
Дійсно, "типа звезд ".
Ответить
+2
-1
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 21:40
Ты шутишь? :) Десна кроме момента за весь матч ничего не создала, в ответ еще несколько могла получить, какая Монзуль? По всем статьям победа СК. И да, Десна и звезды-это комично звучит. Старый ДД такими категориями не оперировал, тот, который в ЛЕ играл, а тут вдруг звезды:)
Ответить
+8
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
18.10.2020 в 21:53
Те що Десна сьогодні програла в чисту, в принципі ніхто не спорить, але те що Монзуль судила на користь Дніпра теж було видно а Дугласі і пеналь 100 відсотків і жовта як мінімум за удар по обличчю Картушова.
+5
-3
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 21:55
Парни, я с вами соглашусь что был пенальти если вы сделаете простейшее действие и заскриншотите момент игры рукой. Я смотрел повтор и с того ракурса что позволил хоть как-то рассмотреть эпизод, увидел плечо, но никак не руку. Повторюсь-дайте опровержение и я сразу же скажу что там была точка.
+2
-3
Термит (Киев)
18.10.2020 в 22:05
Тут разве можно скрины лепить? Анатомически плечом называется часть руки выше локтевого сгиба и до плечевого сустава. Т.е с точки зрения анатомии, там, где бицепс - это плечо. Если Вы о таком "плече" говорите, то возможно мы оба правы. Мяч попал в зону ниже (дистальнее) плечевого сустава. По-футбольному это "рука".
+3
-1
Trztrqtr (Украина)
18.10.2020 в 22:07
Ну можно ведь сделать скриншот, сюда залить ссылку? Что бы четко была видна позиция мяча по отношению к руке. Не 50 на 50, а четкое положение.
0
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
18.10.2020 в 22:15
Trztrqtr, сторонні ссилкі тут блокують
+1
0
Horus (Днепропетровск)
18.10.2020 в 22:16
Тоже думаю, что Десна должна была выигрывать 0:5 как минимум. Ох, уж эта Монзуль, такую победу украла красивую. Без ударов по воротам...
Ответить
0
-3


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