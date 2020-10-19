Герой футбольного дня. Игор Йовичевич

Если честно, то до сих пор непонятно, что из себя как тренер представляет Игор Йовичевич. Видно, что хорват полон амбиций. Чувствуется его харизма в поведении, в разговорах, даже в стиле одежды. Но одного этого мало для успешной карьеры тренера. Как-никак, должна быть база соответствующих знаний и навыков.

Когда Йовичевич возглавил "Днепр-1" и впервые дал интервью, сразу напомнил о своих временах, проведенных в львовских "Карпатах": такое же четкое произношение, такой же скрупулезный подход к определению и обозначению целей. В этом он себе не изменил. Не изменилось и то, что его слова и красивые речи явно опережали по уровню развития игру его команды. "Днепр-1" провел два матча в УПЛ и добыл одно очко. Также сыграл в Кубке и позволил себе пропустить три мяча от низшего по классу соперника, что заставляло играть добавленное время.

Бесспорно, делать глубокие выводы о новом тренере на основе нескольких поединков после кризиса, в котором команда находилась раньше, неправильно. Но в игре с "Александрией" четко прослеживалась несостоятельность "Днепра-1" соответствовать тем принципам, на которые опирается тренер. Йовичевич просил играть с мячом, доминировать, четко играть в пас и использовать пространство на половине соперника, но контролировала ситуацию команда Шарана. Со своим простым футболом она буквально "затоптала" днепрян, технический арсенал которых отставал от мыслей и планов.

С "Ворсклой" было уже лучше – и тут уже заслуга тренера. Йовичевич немного изменил стиль, понимая, что его футболисты пока не способны показывать тот футбол, который видится ему идеальным. А вот победа над "Десной" – это вообще пока лучшее, что создал тренер Йовичевич в Украине. Не только во время каденции в "Днепре-1", а, возможно, и с учетом периода, проведенного в "Карпатах".

Команда, которая совсем недавно на уровне играла с "Динамо" и "Шахтером" (в отдельных моментах матчей даже переигрывала их), была разобрана на запчасти. "Днепр-1" перекрыл весь кислород. Куда ни шла передача от футболиста "Десны" – всюду оказывался кто-то из игроков команды-соперницы. Йовичевич, как того и желает, перекрыл пространство. Получалась и индивидуальная игра – сольные проходы хозяев с мячом стали серьезным оружием "Днепра-1" в этом поединке. В конце концов, имели место и другие важные компоненты: нацеленность на ворота (атаки завершались ударами), прессинг, вариативность (когда на завершающей фазе атаки было несколько вариантов развития). Все то, что делает команду не серым мышонком на поле.

А теперь самый важный вопрос: это "Днепр-1" сыграл так хорошо, или же "Десна" опустилась ниже своего уровня? Ответить сейчас сложно, но не отметить постепенного прогресса в игре "Днепра-1" по сравнению с тем, что было в поединке с "Александрией" (первый для Йовичевича), тоже нельзя. Продолжение следует. Возможно, нас ждет приятный сюрприз в этом чемпионате.