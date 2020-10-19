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Герой футбольного дня. Игор Йовичевич

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучший матч хорвата в Украине?

Герой футбольного дня. Игор Йовичевич
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если честно, то до сих пор непонятно, что из себя как тренер представляет Игор Йовичевич. Видно, что хорват полон амбиций. Чувствуется его харизма в поведении, в разговорах, даже в стиле одежды. Но одного этого мало для успешной карьеры тренера. Как-никак, должна быть база соответствующих знаний и навыков.

Когда Йовичевич возглавил "Днепр-1" и впервые дал интервью, сразу напомнил о своих временах, проведенных в львовских "Карпатах": такое же четкое произношение, такой же скрупулезный подход к определению и обозначению целей. В этом он себе не изменил. Не изменилось и то, что его слова и красивые речи явно опережали по уровню развития игру его команды. "Днепр-1" провел два матча в УПЛ и добыл одно очко. Также сыграл в Кубке и позволил себе пропустить три мяча от низшего по классу соперника, что заставляло играть добавленное время.

Герой футбольного дня. Игор Йовичевич - изображение 1

Бесспорно, делать глубокие выводы о новом тренере на основе нескольких поединков после кризиса, в котором команда находилась раньше, неправильно. Но в игре с "Александрией" четко прослеживалась несостоятельность "Днепра-1" соответствовать тем принципам, на которые опирается тренер. Йовичевич просил играть с мячом, доминировать, четко играть в пас и использовать пространство на половине соперника, но контролировала ситуацию команда Шарана. Со своим простым футболом она буквально "затоптала" днепрян, технический арсенал которых отставал от мыслей и планов.

С "Ворсклой" было уже лучше – и тут уже заслуга тренера. Йовичевич немного изменил стиль, понимая, что его футболисты пока не способны показывать тот футбол, который видится ему идеальным. А вот победа над "Десной" – это вообще пока лучшее, что создал тренер Йовичевич в Украине. Не только во время каденции в "Днепре-1", а, возможно, и с учетом периода, проведенного в "Карпатах".

Команда, которая совсем недавно на уровне играла с "Динамо" и "Шахтером" (в отдельных моментах матчей даже переигрывала их), была разобрана на запчасти. "Днепр-1" перекрыл весь кислород. Куда ни шла передача от футболиста "Десны" – всюду оказывался кто-то из игроков команды-соперницы. Йовичевич, как того и желает, перекрыл пространство. Получалась и индивидуальная игра – сольные проходы хозяев с мячом стали серьезным оружием "Днепра-1" в этом поединке. В конце концов, имели место и другие важные компоненты: нацеленность на ворота (атаки завершались ударами), прессинг, вариативность (когда на завершающей фазе атаки было несколько вариантов развития). Все то, что делает команду не серым мышонком на поле.

Герой футбольного дня. Игор Йовичевич - изображение 2

А теперь самый важный вопрос: это "Днепр-1" сыграл так хорошо, или же "Десна" опустилась ниже своего уровня? Ответить сейчас сложно, но не отметить постепенного прогресса в игре "Днепра-1" по сравнению с тем, что было в поединке с "Александрией" (первый для Йовичевича), тоже нельзя. Продолжение следует. Возможно, нас ждет приятный сюрприз в этом чемпионате.

Фото - СК "Днепр-1"

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В статье: Игор Йовичевич Десна (Чернигов) герой футбольного дня Днепр-1
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
19.10.2020 в 11:25
Если автору не понятно, что из себя представляет йовичевич, автор, скорее всего, специализируется на городках.
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LEGNUM23 (Днепропетровск)
19.10.2020 в 11:13
Дорогу осилит идущий.
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