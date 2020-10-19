Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал в "Великом футболе" о ситуации с отказом «Руха» переносить матч 6-го тура с "Динамо" в Киев.

Наши источники в львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве. Но получил отказ. Есть две версии отказа.

Первая. Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное до последнего момента.