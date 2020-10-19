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Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса

Премьер-лига
(2 голосов)

Две версии

Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал в "Великом футболе" о ситуации с отказом «Руха» переносить матч 6-го тура с "Динамо" в Киев.

Наши источники в львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве. Но получил отказ. Есть две версии отказа.

Первая. Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное до последнего момента.

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Вторая версия. Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет, когда "Рух" отобрал очки у "Шахтера".

А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистам "Руха", но при этом предложил перенести матч в Киев - получил вежливый отказ Козловского.

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Исследователь
19.10.2020 в 12:15
Не понятно кто же все-таки в выигрыше в конце концов?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2020 в 12:04
І правильно зробив. Суркіс - за чистоту футболу.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
19.10.2020 в 12:53
Жжошь
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0
0
paramon7 (Запорожье)
19.10.2020 в 12:00
Главное, что Пенисов всё про всех знает. Даже если это правда, пусть дальше обижается. Счёт на табло)
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+3
0
Некр!т (Дзвонимісто)
19.10.2020 в 12:21
Пенісов ще той пи*дун, йому аби щось ви*рать в ефір
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+2
0
Po4eson (Одесса)
19.10.2020 в 11:48
Третий вариант - заговор жидомассонорептилоидов
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
19.10.2020 в 11:50
Это ты про динамовских ультрас ?
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2020 в 12:03
Це про таких лоботомних як ти.
+1
0


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