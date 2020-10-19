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Не отблагодарил за ничью с Шахтером. Денисов рассказал о причине обиды Козловского на Суркиса
Две версии
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал в "Великом футболе" о ситуации с отказом «Руха» переносить матч 6-го тура с "Динамо" в Киев.
Наши источники в львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве. Но получил отказ. Есть две версии отказа.
Первая. Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное до последнего момента.
Вторая версия. Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет, когда "Рух" отобрал очки у "Шахтера".
А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистам "Руха", но при этом предложил перенести матч в Киев - получил вежливый отказ Козловского.
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