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Ультрас Динамо: Мы никогда не примем главным тренером человека, для которого Украина с Россией - это одна страна

Премьер-лига
(2 голосов)

Ультрас продолжают отстаивать свою позицию

Ультрас Динамо: Мы никогда не примем главным тренером человека, для которого Украина с Россией - это одна страна
Новина українською

Ультрас "Динамо" в очередной раз пояснили свою позицию относительно назначения главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу и заявили, что будут проболжать свои акции, и против братьев Суркисов в том числе.

"Прошло почти семь месяцев, как "Динамо" закрыло свои двери на стадион болельщикам. За это время произошло очень многое негативного: нашим тренером стал Луческу, Шахтер начал играть на НСК, пророссийские коллаборационисты из ОПЗЖ Григорий Суркис и Виктор Медведчук тянут свои руки в клуб...

Неизменным остается лишь одно - позиция Ультрас Динамо WBC в вопросах чести и достоинства.

Напоминаем снова для всех!

Мы никогда не примем главным тренером человека, который считает, что Украина с Россией - это одна страна.

Мы будем стараться делать все от нас возможное, чтобы Суркисы отошли от управления клубом и перестали его использовать в своих политических играх.

В свою очередь, мы всегда будем продолжать посещать стадионы и напоминать о нашей принципиальной позиции!

И отдельно хотим передать привет анонимам, которые рассказывали, что мы собираемся срывать матчи Динамо. Это настолько абсурдно и бессмысленно, что, пожалуй, нет смысла комментировать", - сказано в заявлении ультрас.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (11)
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prostors (Вольногорск)
21.10.2020 в 17:43
А нафик вы клубу нужны. Почему вы считаете что вы кому то нужны. Болейте за Киевский шахтер, Колосу нужны ( но долбо..бов они вряд ли примут).
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:33
Красавцы!!! Полностью их поддерживаю. И не воспринимаю Динамо после цыгана!!!!
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+1
-8
prostors (Вольногорск)
21.10.2020 в 17:35
Ты в зеркало давно смотрелся, уродец.
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:41
Какаждамба ты необразованая!
0
0
Архат (Киев)
21.10.2020 в 17:32
Сделали из фанатского движения, - политическое. И привнесли всю ту грязь, что присутствует в политике. И скорее всего, все это не без заинтересованности со стороны.
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+5
-1
Исследователь
21.10.2020 в 17:41
Тут просто у людей какие-то свои цели и что-то пошло не по их сценарию, поэтому они и не знают как больнее укусить, но караван с истинными любителями футбола уже не остановить.
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+1
0
paramon7 (Запорожье)
21.10.2020 в 17:31
Согласен с мнением, что если вы такие умные, то создайте свой клуб и вкладывайте свои деньги в его развитие, приглашайте кого хотите и делайте с клубом что хотите. Достали честно говоря. Интересно кто проплачивает все эти акции?
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+6
-1
koral (Рівне)
21.10.2020 в 17:27
Цікаво, а якщо Суркіси псіхануть і Динамо Київ зникне з футбольної карти, які стадіони ультрас ДК будуть відвідувати?
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+5
0
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:35
Днищ куча, найдут себе какое-то новое!!!
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0
0
Alex.696 (Немирів)
21.10.2020 в 17:26
Та вболівайте нах.. за шохтьор, та й усе. Відчепіться від Динамо, створіть свій клуб і керуйте ним, як вважаєте за потрібне.
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+6
-2
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 17:45
Своих не бросают!!!!
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0
0


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