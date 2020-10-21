Ультрас Динамо: Мы никогда не примем главным тренером человека, для которого Украина с Россией - это одна страна

Ультрас " Динамо " в очередной раз пояснили свою позицию относительно назначения главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу и заявили, что будут проболжать свои акции, и против братьев Суркисов в том числе.

"Прошло почти семь месяцев, как "Динамо" закрыло свои двери на стадион болельщикам. За это время произошло очень многое негативного: нашим тренером стал Луческу, Шахтер начал играть на НСК, пророссийские коллаборационисты из ОПЗЖ Григорий Суркис и Виктор Медведчук тянут свои руки в клуб...

Неизменным остается лишь одно - позиция Ультрас Динамо WBC в вопросах чести и достоинства.

Напоминаем снова для всех!

Мы никогда не примем главным тренером человека, который считает, что Украина с Россией - это одна страна.

Мы будем стараться делать все от нас возможное, чтобы Суркисы отошли от управления клубом и перестали его использовать в своих политических играх.

В свою очередь, мы всегда будем продолжать посещать стадионы и напоминать о нашей принципиальной позиции!

И отдельно хотим передать привет анонимам, которые рассказывали, что мы собираемся срывать матчи Динамо. Это настолько абсурдно и бессмысленно, что, пожалуй, нет смысла комментировать", - сказано в заявлении ультрас.