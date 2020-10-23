Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Что нужно знать о Екатерине Монзуль

К судейству Катерины Монзуль редко относятся нейтрально. Каждый поединок с её участием внимательно разбирают и делят на "хорошие" или "плохие".

2020-й стал для харьковчанки одним из лучших в профессиональном плане: она получила назначение на множество топовых матчей в рамках украинской Премьер-лиги, работала на финале восьми женской Лиги чемпионов, а уже этой осенью стала только второй женщиной-арбитром, кто судил поединок мужского отбора к Чемпионату Европы.

Как вы относитесь к судейству Катерины Монзуль? И как считаете: получит ли она когда-то в своей карьере назначение на матч группового этапа мужских еврокубков?