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Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Что нужно знать о Екатерине Монзуль

Премьер-лига
(2 голосов)

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Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Что нужно знать о Екатерине Монзуль
UA-Футбол
Новина українською

К судейству Катерины Монзуль редко относятся нейтрально. Каждый поединок с её участием внимательно разбирают и делят на "хорошие" или "плохие".

2020-й стал для харьковчанки одним из лучших в профессиональном плане: она получила назначение на множество топовых матчей в рамках украинской Премьер-лиги, работала на финале восьми женской Лиги чемпионов, а уже этой осенью стала только второй женщиной-арбитром, кто судил поединок мужского отбора к Чемпионату Европы.

Как вы относитесь к судейству Катерины Монзуль? И как считаете: получит ли она когда-то в своей карьере назначение на матч группового этапа мужских еврокубков?

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В статье: Катерина Монзуль канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.10.2020 в 17:26
Суддівство - це явно не її. Вчора для прикладу судила мадам Лестер-Зоря. Видно відразу клас і кваліфікацію.
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simargl (Чернигов)
23.10.2020 в 17:04
Она не плохая как арбитр, но порой очень противоречивая. Сама с собой не всегда дружит. То у неё "Катрусин кинозал" не пойми на чем , а то принимает странные решения даже не глядя в вар...
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-2


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