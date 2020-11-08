Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

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8 ноября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк)

Главный арбитр - Катерина Монзуль

Ассистенты: Марина Стрелецкая и Александра Ардашева

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция - UA-Футбол

Онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь

Цифры и факты

"Динамо" - лидер украинского чемпионата на данный момент и ни при каких обстоятельствах первую строчку сегодня не потеряет. За восемь предыдущих туров киевляне набрали 20 очков. На четыре меньше у "Шахтёра".

"горняки" не смогут догнать "Динамо" в случае победы в Классическом в воскресенье, но сократят отставание до одного балла. Поражение или ничья будет на руку "Ворскле" - полтавчане также играют сегодня и могут обойти дончан, если те оступятся.

"Динамо" и "Шахтёр" - единственные команды в текущей Премьер-лиге, которые ещё не проигрывали. Неделю назад этот эксклюзивный клуб покинула "Ворскла".

на неделе соперники проводили игры Лиги чемпионов. Во вторник дончане уступили на "Олимпийском" мёнхенгладбахской "Боруссии" (0:6) - это самое крупное поражение "горняков" под руководством Луиша Каштру. В среду "Динамо" также проиграло, но с более скромным счётом - "Барселоне" 1:2.

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в 2020-м оппоненты встречались трижды: "Шахтёр" два раза побеждал в чемпионате, а "Динамо" одержало победу в Суперкубке Украины.

Луиш Каштру выиграл все поединки против "Динамо" в чемпионате, но проиграл все в других турнирах (Кубок и Суперкубок).

"Шахтёр" забивал во всех матчах текущего чемпионата. "Динамо" в одной игре УПЛ покинуло поле без забитого - с "Десной".

"Шахтёр" в шести из семи игр нынешней Премьер-лиги обязательно пропускал - дончане "на ноль" завершили поединок только с "Олимпиком". У киевлян четыре "сухих" матча: с "Александрией", "Рухом", "Минаем" и "Десной".

в семи из последних восьми очных матчах забивали и "Динамо", и "Шахтёр".

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Составы

"Динамо"

Не сыграют: Русин (игра за дубль), Шепелев, Леднев, Цитаишвили, Гармаш, Дуэлунн, Караваев, Белуце, Шапаренко, Бущан, Бойко, Миколенко, Супряга (болезнь), Тымчик, Костевич, Бурда (травма), Беседин (дисквалификация)

Мирча Луческу не может рассчитывать на 17 футболистов - из списка, приведённого выше, можно составить вполне боевой состав, который способен бороться за украинское чемпионство. Но выбирать румыну придётся из других. Большого выбора у тренерского штаба нет. Равно как нет практически никого кроме де Пены, кем можно усилить игру со скамейки.

Кадрова катастрофа перед Шахтарем. Лєднєв і Шепелев заразилися коронавірусом

Завтра поєдинок проти донецького "Шахтаря"https://t.co/SilspCg3nZ pic.twitter.com/ymHfGbWRXb — UA-Футбол (@ua_football) November 7, 2020

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Нещерет - Шабанов, Попов, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - Родригеш, Андриевский, Буяльский, Цыганков - Вербич.

"Шахтёр"

Не сыграют: Исмаили, Коноплянка, Дентиньо, Фернандо (травмы), Вакула, Судаков, Вьюнник (игра за дубль)

"Горняки" однозначно сыграют основным составом. Другой вопрос - какой состав сейчас основной: с Пятовым и Степаненко или Трубиным и Майконом? Поражение 0:6 должно оставить отпечаток на окончательном выборе Луиша Каштру сегодня и возможно вынудит португальца вернуть в старт ветеранов. Но не всех, ведь Тайсон в последнее время больше разочаровывает, так же как и Марлос, который, похоже, снова начинает "задыхаться" под давлением тяжёлого графика.

Каштру: Нас принизили в матчі з Боруссією, але зараз ми думаємо лише про Динамо

Наставник висловився перед грою з "Динамо" https://t.co/xXQlXaQzly pic.twitter.com/1opka2gg8h — UA-Футбол (@ua_football) November 7, 2020

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Корниенко, Матвиенко, Кривцов, Додо - Степаненко - Соломон, Антонио, Коваленко, Тете - Мораес.

Прогноз на матч "Динамо" - "Шахтёр"

"Динамо" при Луческу выглядит убедительнее: команда наконец-то стала понимать, чего она хочет. Возможно, в равной кадровой ситуации именно киевляне были бы фаворитами встречи. Но коронавирус, который скосил практически весь основной состав "бело-синих" сыграл в пользу "Шахтёра".

У "горняков" сейчас практически ничего не получается - после "Реала" подопечные Каштру отпраздновали аж одну победу над резервом "Мариуполя". Но сейчас дончане должны пользоваться обстоятельствами и вновь откладывать разговоры вокруг команды о кризисе ещё хотя бы на две недели. Впрочем, если гости и возьмут три очка, то на очень больших нервах.

Ставка: победа "Шахтёра"