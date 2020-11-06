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"Браво Федерация": 14 лет назад Мирча Луческу бросил шапку и свою легендарную фразу
Мирча всегда мог встать на защиту своей команды
14 лет назад, а именно 6 ноября 2006 года Мирча Луческу, который тогда работал с Шахтером, бросил свою легендарную фразу, которая стала крылатой.
"Браво федерация" - этот слоган знают все, кто хоть как-то интересуется украинским футболом.
В том матче с
Впрочем, тогда это было не единственное удаление – у киевлян не доиграл матч Артем Милевский, а Дарио Срна получил красную уже после финального свистка за споры с судьей. Ну а матч закончился со счетом 1:0 в пользу Динамо – Шацких забил на 73-й минуте после паса Белькевича.
После матча Мирча также не стеснялся в выражениях, обвинял Федерацию в работе с судьями и заявлял, что она и Динамо – это единое целое.
И вот прошло 14 лет. Румынский специалист сенсационно пришел в Динамо и уже успел накалить и без того острые отношения киевлян с горняками.
Ну а в воскресенье нас ожидает очередной матч – битва между Динамо и Шахтером, где Луческу будет уже на стороне киевлян. Что ж, ждать осталось недолго, возможно, именно в воскресенье мы услышим новые легендарные высказывания тренера, а может и не только от него.
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