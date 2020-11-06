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Как Каштру не помог его консерватизм, а COVID отыскал для Луческу Нещерета. Аудиомнение #53
И вновь лишь пару слов о "Заре" в финале подкаста
Анализируем поединки еврокубков с участием украинских клубов – и "Шахтер", и "Динамо" проиграли, но привкус от результатов вновь разный. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Обсуждаем то, как Гладбах выжидал ошибки "горняков", а также тактическое молчание Луиша Каштру. Влияние COVID-19 на аномальные результаты команд, королевская походка мадридского "Реала" и плохие прогнозы для "горняков" на выход из квартета и даже по поводу попадания в Лигу Европу.
Почему Луческу сделал ставку на Родригеса, а не на Де Пену, как Цыганков помог Кендзере и большие проблемы "Барселоны". Хвалим вратарскую школу "Динамо", благоприятный прогноз для киевлян – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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