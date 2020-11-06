  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Как Каштру не помог его консерватизм, а COVID отыскал для Луческу Нещерета. Аудиомнение #53
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Каштру не помог его консерватизм, а COVID отыскал для Луческу Нещерета. Аудиомнение #53

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И вновь лишь пару слов о "Заре" в финале подкаста

Как Каштру не помог его консерватизм, а COVID отыскал для Луческу Нещерета. Аудиомнение #53
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединки еврокубков с участием украинских клубов – и "Шахтер", и "Динамо" проиграли, но привкус от результатов вновь разный. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеДинамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал

Обсуждаем то, как Гладбах выжидал ошибки "горняков", а также тактическое молчание Луиша Каштру. Влияние COVID-19 на аномальные результаты команд, королевская походка мадридского "Реала" и плохие прогнозы для "горняков" на выход из квартета и даже по поводу попадания в Лигу Европу.

Почему Луческу сделал ставку на Родригеса, а не на Де Пену, как Цыганков помог Кендзере и большие проблемы "Барселоны". Хвалим вратарскую школу "Динамо", благоприятный прогноз для киевлян – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...