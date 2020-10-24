Кулач забил в третьем туре кряду и вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач отметился очередным голов в матче с "Шахтером" (1:0 на 19 минуте) в 7-м туре УПЛ.

Для 27-летнего нападающего этот гол стал пятым в нынешнем розыгрыше чемпионата. Также Владислав забивает третью игру кряду. В прошлых турах он также огорчал "Днепр-1" и "Олимпик". Кроме того, Кулач отличился дублем в кубковом матче со "Львовом" (2:0).

Благодаря сегодняшнему голу Кулач вышел в лидеры бомбардирской гони УПЛ, обогнав Захеди Шахаба из "Олимпика" и Виктора Коваленко из "Шахтера" (по 4 забитых мяча).