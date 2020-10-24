Олимпик - Десна 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 7-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде обыграла донецкий "Олимпик". В составе гостей голами отметились Шевцов и Тотовицкий. После семи туров команда Александра Рябоконя имеет в своем активе 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь у "Олимпика" 9 очков и команда расположилась на 7-й позиции.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Олимпик - Десна 0:2

Голы: Илья Шевцов 24, Андрей Тотовицкий 37

Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб, Тарас Завийский (Даниэль Романовский 61), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 77), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 61), Орест Лебеденко, Сергей Политыло (Ибрагим Каргбо 77)

Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Виталий Ермаков 82), Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик (Егор Картушов 69), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Максим Дегтярёв 82), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков, Илья Шевцов (Андрей Домбровский 69)

Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 26, Захедитабар Шахаб 61 - Максим Имереков 30, Андрей Гитченко 48