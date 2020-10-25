Салочки. Колос - Минай 2:2

Обе команды много не забивают в текущем сезоне. "Колос", хоть и идёт в верхней половине таблицы, держит только девятый результат по голам в ворота соперников, ну а больше "Миная" забивает даже "Львов". Но сегодня ряд серий команды оборвали.

Денис Костышин подыграл себе рукой (что ни один повтор не подтвердил, но никто из ковалёвцев не проявлял чрезмерных эмоций по такому решению рефери), а Нуриев реализовал "точку". Уже через несколько минут Милько замкнул подачу Богданова со штрафного - 1:1.

Оба гола в первом тайме оказались достаточно неожиданными и не вызревали из происходивших событий. На поле шла сплошная борьба. Команды неплохо бежали, но не хватало тактической мысли: зачастую все передачи шли в борьбу, очень мало атак были осмысленными или благодаря розыгрышам. Это привело к тому, что игровой момент за 45 минут был лишь один, когда после атаки левым краем и подачи Кравченко поймал отскок, пробив без сопротивления выше ворот. Лучший же шанс тайма создали защитники "Колоса" для Нуриева, наварив в своей штрафной: у "Нуры" был мяч, пустые ворота перед собой и десять метров до рамки. Однако хавбек решил, что такие простые голы в УПЛ забивать нельзя.

При сплошной борьбе, когда нельзя рассчитывать на пас от партнёра в свободную зону, нужно брать игру в свои руки или надеяться на стандарты. Например, Нуриев благодаря финтам с левого фланга сместился в центр и бил под ближнюю стойку - чуть неточно. А второй гол "Минай" забил как раз со штрафного: Сакив из глубины набросил, Шиндер замкнул.

"Колос" ответил уже в следующей атаке, и на этот раз это была комбинация: Селезнёв в левый полуфланг бросил Исаенко, арендованный у "Динамо" форвард выкатил на Данфа - 2:2.

Последние минуты превратились в тотальную рубку: каждый хотел победить и бежал вперёд без оглядки на партнёров. Тренеры постоянно апеллировали к судьям по любому поводу. Нуриев надеялся на ещё один пенальти, но лишь заработал жёлтую, хотя в целом именно "Минай" оставил за собой финальные раунды - не хватило гола.

Обеим командам не откажешь в желании выиграть, но для этого нужно больше создавать. Матч оказался эмоциональным, оба наставника могут быть удовлетворены результатом. С точки зрения таблицы эта ничья скорее в минус "Колосу". Ну, а "Минай" может гордиться тем, что забил за один матч столько же, сколько за все остальные встречи в УПЛ вместе взятые.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - ФК Минай 2:2

Голы: Вадим Милько 19, Мамаду Ламин Данфа 63 - Анатолий Нуриев 17 (пен.), Антон Шиндер 62

Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко (Олег Ильин 46), Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 59), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 59), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин (Мамаду Ламин Данфа 46), Никита Кравченко, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя 79)

ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Даниил Кныш (Денис Кожанов 76), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 81), Василий Пыняшко (Александр Маткобожик 81), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Мислав Матич (Максим Лопырёнок 65), Александр Снижко (Олег Голодюк 65), Кирилл Меличенко

Предупреждения: Владимир Лысенко 31, Вадим Милько 40, Евгений Селезнев 78, Олег Ильин 78, Никита Кравченко 82 - Мислав Матич 28, Даниил Кныш 74, Антон Шиндер 77, Анатолий Нуриев 86