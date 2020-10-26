Де Пена: Наши дерби с Шахтером теперь постоянно будут проходить на Олимпийском. Для Динамо так даже лучше

Полузащитник " Динамо " Карлос де Пена поделился мнением о том, что команда делит домашний киевский стадион с "Шахтером".

"Если честно, то у меня нет с этим проблем. Наши матчи не пересекаются – если мы играем в субботу, то они в воскресенье, или мы играем дома, а они – на выезде. А наши дерби теперь постоянно будут проходить на "Олимпийском". А это значит, что нам не нужно будет тратить время на поездку в Харьков. Для нас так даже лучше.

Я знаю, что "Динамо" много лет играет свои матчи на "Олимпийском". Мне очень нравится этот стадион. Мы его хорошо знаем, чувствуем себя там комфортно и выиграли Суперкубок Украины у "Шахтера" на этом поле. Так же мне нравится арена имени Валерия Лобановского.

"Шахтер" решил тоже играть на "Олимпийском". Повторюсь, не вижу в этом проблемы. В конце концов, стадион принадлежит государству", – сказал де Пена.