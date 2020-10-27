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Каштру: Мы хотим быть чемпионами с Шахтером, а затем выслушать тех, кому интересна наша работа

Премьер-лига
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Тренер не исключает своего ухода по окончанию сезона

Каштру: Мы хотим быть чемпионами с Шахтером, а затем выслушать тех, кому интересна наша работа
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из клуба по окончанию действующего контракта.

"Жизнь учит нас жить изо дня в день. В прошлом году мы выиграли чемпионат Украины с разницей в 23 очка над вторым местом, вышли в полуфинал Лиги Европы.

В будущем мы думаем, что у нас будут предложения, но все может произойти. Мы хотим быть чемпионами с "Шахтером", а затем выслушать тех, кому интересна наша работа. Но в центре нашего внимания - "Шахтер", - заявил Каштру.

Напомним, что 59-летний Каштру возглавил донецкую команду в прошлом году после ухода в "Рому" предыдущего тренера Пауло Фонсеки. Контракт специалиста с "Шахтёром" рассчитан до конца текущего сезона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
EFE

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