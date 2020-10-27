Каштру: Мы хотим быть чемпионами с Шахтером, а затем выслушать тех, кому интересна наша работа

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из клуба по окончанию действующего контракта.

"Жизнь учит нас жить изо дня в день. В прошлом году мы выиграли чемпионат Украины с разницей в 23 очка над вторым местом, вышли в полуфинал Лиги Европы.

В будущем мы думаем, что у нас будут предложения, но все может произойти. Мы хотим быть чемпионами с "Шахтером", а затем выслушать тех, кому интересна наша работа. Но в центре нашего внимания - "Шахтер", - заявил Каштру.

Напомним, что 59-летний Каштру возглавил донецкую команду в прошлом году после ухода в "Рому" предыдущего тренера Пауло Фонсеки. Контракт специалиста с "Шахтёром" рассчитан до конца текущего сезона.