Днепр-1 - Динамо 1:2. Не идеально, но с тремя очками

В анонсе к сегодняшнему матчу мы назвали встречу "Динамо" и "Днепра-1" центральной в туре. На то было достаточно причин - неудачное выступление киевлян в Венгрии, неплохая форма днепрян, противостояние Супряги против родного клуба. Однако подтвердить високий статус матча могут лишь футболисты своими действиями на поле. Забегая наперед - это у них не совсем получилось.

На протяжении всей игры газон "Олимпийского" заливал дождь. Болельщики ждали, когда Мирча Луческу наденет свое, ставшее уже фартовым, полотенце, но сегодня оно так и осталось сухим. Возможно, румынский тренер решил его не трогать до лучших времен.

Точно так же, приберег наставник и Сергея Сидорчука, который остался на скамейке запасных. Капитан сегодня получил отдых, чтобы физически и морально подготовиться к "Шахтеру" (в Лиге Чемпионов сыграть у него не выйдет). В остальном, составы не должны были вызывать дополнительных вопросов. Это касается и появления молодого Нещерета, который дебютировал за "Динамо" в силу обстоятельств. Бойко и Бущан, а также Виталий Миколенко, ранее сдали положительный тест на COVID-19.

Стартовый отрезок матча точно не соответствовал статусу центрального в туре. "Днепр-1" лишь изредка включал скорость, "Динамо" вообще играло в прогулочном темпе. О чем говорить, если первый удар в сторону ворот был нанесен уже после 20-й минуты. Более того, ему посчастливилось стать результативным. Хорошо проявивший себя в последних играх Назаренко на левом фланге раскрутил Караваева, а после нанес мощный выстрел в дальний верхний угол. Какие претензии могут быть к Нещерету, его бы спасла только перекладина. Луческу был недоволен действиями своей команды, пытаясь криками "иди, иди" разбудить подопечных. Кому было адресовано послание - неизвестно.

Киевляне забегали активнее, вот только особого креатива в атаках номинальных гостей не было. Дважды пробивал Андриевский, но сначала его удар пошел выше ворот, потом - гораздо выше ("хто вище б`є — той краще грає"?). Но даже такое "Динамо" сумело забить до перерыва. Вначале помощь нуждавшимся оказал Адамюк, пробив головой в свои после навеса Цыганкова. А казалось бы, простая ситуация. Столичный клуб продолжил давить и нашел второй гол. И снова в центре внимания Цыганков. После двух рикошетов, мяч прилетел к одиноко стоявшему в штрафной Буяльскому - тот скинул на Виктора, и сегодняшний капитан пробил в дальний угол. Сарнавский дотянулся, но не спас. Эмоции Богдана после пропущенного понять можно.

Чего мы ждали от хозяев во второй половине? Привычной для последних матчей агрессии и активных действий в атаке. Дождались? К сожалению, нет. "Динамо" после перерыва продолжало контролировать ситуацию, а пара Игнатенко-Пихаленок, которую часто хвалили до этого, сегодня вчистую проиграла противостояние сопернику. Ди Франко не помогал, что только ухудшало положение.

Стоит понимать, что столичный клуб также не особо много создал за второй тайм, но играли они с оглядкой на счет, стараясь приберечь силы перед непростым периодом. Возможно, сказалось отсутсвие Шапаренко, который на данный момент - ключевой игрок в центре поля. Возможно, дело в накопленной усталости из-за тяжелого графика, но "Динамо" провело весьма и весьма посредственный матч, нанеся лишь один удар в створ ворот. Но для команды и болельщиков три очка сейчас куда важнее. Впереди - "Барселона" и "Шахтер", и там, для хорошего результата, нужно будет сыграть не два и не в три раза лучше, чем сегодня. Иначе - "кина не будет".

"Днепр-1" также смотрелся хуже ожидаемого. В атаке себя не проявили, в центре поля основную борьбу проиграли, а сзади допускали ошибки, позволив сопернику забить дважды из неявных эпизодов. Клуб, который перед собой ставит высокие цели, а если мы не ошибаемся, днепряне хотят в еврокубки, должен играть более качественно. На следующей неделе их ждет поединок против "Колоса", во время которого Йовичевич и компания попробуют подняться в глазах болельщиков.

СК Днепр-1 - Динамо 1:2

Голы: Александр Назаренко 22 - Владимир Адамюк 35 (авт.), Виктор Цыганков 44

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Хобленко 63), Игорь Когут (Арсений Батагов 63), Андрей Цуриков, Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко (Алексей Чичиков 63), Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 81), Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко (Сергей С.Кравченко 72)

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Беньямин Вербич (Жерсон Родригес 63), Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 85), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 72), Владислав Супряга, Томаш Кендзёра

Предупреждения: Даниил Игнатенко 50, Александр Назаренко 77 - Виталий Буяльский 55, Томаш Кендзёра 86