  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Динамо 1:2. Не идеально, но с тремя очками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Динамо 1:2. Не идеально, но с тремя очками

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне лишь один раз ударили в створ, но забить смогли дважды

Днепр-1 - Динамо 1:2. Не идеально, но с тремя очками
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В анонсе к сегодняшнему матчу мы назвали встречу "Динамо" и "Днепра-1" центральной в туре. На то было достаточно причин - неудачное выступление киевлян в Венгрии, неплохая форма днепрян, противостояние Супряги против родного клуба. Однако подтвердить високий статус матча могут лишь футболисты своими действиями на поле. Забегая наперед - это у них не совсем получилось.

На протяжении всей игры газон "Олимпийского" заливал дождь. Болельщики ждали, когда Мирча Луческу наденет свое, ставшее уже фартовым, полотенце, но сегодня оно так и осталось сухим. Возможно, румынский тренер решил его не трогать до лучших времен.

Точно так же, приберег наставник и Сергея Сидорчука, который остался на скамейке запасных. Капитан сегодня получил отдых, чтобы физически и морально подготовиться к "Шахтеру" (в Лиге Чемпионов сыграть у него не выйдет). В остальном, составы не должны были вызывать дополнительных вопросов. Это касается и появления молодого Нещерета, который дебютировал за "Динамо" в силу обстоятельств. Бойко и Бущан, а также Виталий Миколенко, ранее сдали положительный тест на COVID-19.

Стартовый отрезок матча точно не соответствовал статусу центрального в туре. "Днепр-1" лишь изредка включал скорость, "Динамо" вообще играло в прогулочном темпе. О чем говорить, если первый удар в сторону ворот был нанесен уже после 20-й минуты. Более того, ему посчастливилось стать результативным. Хорошо проявивший себя в последних играх Назаренко на левом фланге раскрутил Караваева, а после нанес мощный выстрел в дальний верхний угол. Какие претензии могут быть к Нещерету, его бы спасла только перекладина. Луческу был недоволен действиями своей команды, пытаясь криками "иди, иди" разбудить подопечных. Кому было адресовано послание - неизвестно.

Днепр-1 - Динамо 1:2. Не идеально, но с тремя очками - изображение 1

Киевляне забегали активнее, вот только особого креатива в атаках номинальных гостей не было. Дважды пробивал Андриевский, но сначала его удар пошел выше ворот, потом - гораздо выше ("хто вище б`є — той краще грає"?). Но даже такое "Динамо" сумело забить до перерыва. Вначале помощь нуждавшимся оказал Адамюк, пробив головой в свои после навеса Цыганкова. А казалось бы, простая ситуация. Столичный клуб продолжил давить и нашел второй гол. И снова в центре внимания Цыганков. После двух рикошетов, мяч прилетел к одиноко стоявшему в штрафной Буяльскому - тот скинул на Виктора, и сегодняшний капитан пробил в дальний угол. Сарнавский дотянулся, но не спас. Эмоции Богдана после пропущенного понять можно.

Чего мы ждали от хозяев во второй половине? Привычной для последних матчей агрессии и активных действий в атаке. Дождались? К сожалению, нет. "Динамо" после перерыва продолжало контролировать ситуацию, а пара Игнатенко-Пихаленок, которую часто хвалили до этого, сегодня вчистую проиграла противостояние сопернику. Ди Франко не помогал, что только ухудшало положение.

Стоит понимать, что столичный клуб также не особо много создал за второй тайм, но играли они с оглядкой на счет, стараясь приберечь силы перед непростым периодом. Возможно, сказалось отсутсвие Шапаренко, который на данный момент - ключевой игрок в центре поля. Возможно, дело в накопленной усталости из-за тяжелого графика, но "Динамо" провело весьма и весьма посредственный матч, нанеся лишь один удар в створ ворот. Но для команды и болельщиков три очка сейчас куда важнее. Впереди - "Барселона" и "Шахтер", и там, для хорошего результата, нужно будет сыграть не два и не в три раза лучше, чем сегодня. Иначе - "кина не будет".

"Днепр-1" также смотрелся хуже ожидаемого. В атаке себя не проявили, в центре поля основную борьбу проиграли, а сзади допускали ошибки, позволив сопернику забить дважды из неявных эпизодов. Клуб, который перед собой ставит высокие цели, а если мы не ошибаемся, днепряне хотят в еврокубки, должен играть более качественно. На следующей неделе их ждет поединок против "Колоса", во время которого Йовичевич и компания попробуют подняться в глазах болельщиков.

СК Днепр-1 - Динамо 1:2
Голы: Александр Назаренко 22 - Владимир Адамюк 35 (авт.), Виктор Цыганков 44
СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Хобленко 63), Игорь Когут (Арсений Батагов 63), Андрей Цуриков, Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко (Алексей Чичиков 63), Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 81), Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко (Сергей С.Кравченко 72)
Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Беньямин Вербич (Жерсон Родригес 63), Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 85), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 72), Владислав Супряга, Томаш Кендзёра
Предупреждения: Даниил Игнатенко 50, Александр Назаренко 77 - Виталий Буяльский 55, Томаш Кендзёра 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владимир Адамюк Виктор Цыганков СК Днепр-1 Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (40)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
31.10.2020 в 22:12
мля почитать коменты и можно со 100% уверенностью знать где кротоушлепки или просто дегенераты и это все на фоне вчерашнего представления . пародии поединка меж кротами и кротятами ,ща налетят коршуны минусисты хреновы.милости просим . посмотрим сколько долбодятлов соберу ))) P/S а Динамо сыграло нормально !
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
31.10.2020 в 22:09
може будулаю хтось підкаже шо в таку погоду потрібно застосовувати удари по воротам з дальніх дистанцій?
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
31.10.2020 в 22:04
родрігес ввійшов у гру вдало. значно активізував лівий фланг.шось сказати про гру так і нічого. може дощ, а може так і нікому було.напад відсутній. центр поля вигравати схоже таки нікому.
Ответить
+1
-1
DimON1976 (Днепр)
31.10.2020 в 22:08
Вдало ввийшов и шо? Шо зробив твий Родригес? Ничого!
Ответить
0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.10.2020 в 22:02
Даже сами себе забили.что бы не напрягать Динамо
Ответить
+1
-2
vituynia (Черкассы)
31.10.2020 в 22:02
Как то тяжело выглядит команда Луческу в последних матчах. Шепелев и Андриевский в средней линии очень слабо. Не знаю почему румын не доверяет Дуэлунду. В центре поля пока,не идеально, но всё же тянут только Сидорчук с Буяльским,а Шапаренко неожиданно вообще стал незаменимым. Леднев пока непонятный. Ну есть ещё странный земляк тренера. Не мешало бы зимой найти хорошего опорника. Весело вошёл в игру Родригес,наверное единственный,кого сегодня можно выделить. Уже который матч к ряду, никаким выглядит печальный талант Супряга. Сегодня соперник был,примерно того же уровня, что и мадьяры,а вот что будет с Барселоной, с такой невнятной игрой, тревожно однако.
Ответить
0
-1
DimON1976 (Днепр)
31.10.2020 в 22:06
А ты великий болельщик Дынамо? За своих болеть не пробовал?
Ответить
+1
-1
avatar
genpet (Николаев)
31.10.2020 в 22:00
Игра скучнейшая и это лидер , якобы, этого колхозного чемпионата. Вот такой уровень сегодня у нас. Думаю, что шансов у Динамо с Барсой - 0, и с Шахтером тоже не прокатит
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.10.2020 в 21:59
Кто бы сомневался.Чистый слив
Ответить
0
-7
DimON1976 (Днепр)
31.10.2020 в 21:52
Тупой сценарий договорной игры... Стыдно, когда команда из твоего города в таком участвует( Радует только, что это всё против кротов. Дыне - не пропустить больше 4-х от Барсы, а за СК я больше не болею, стыдно!
Ответить
+2
-11
shat (киев)
31.10.2020 в 21:45
Такое впечатление , что мы чего то не знаем .Как после паскудной игры с Форенцварешем , выпустить Долдона Супрягу ? Караваев туповат для полузащитника , да и вообще для Динамо , Игроки не понимают друг друга
Ответить
+5
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
31.10.2020 в 21:45
Ответить
+2
-1
11metrov (Dnepr)
31.10.2020 в 21:42
Мда, уж!!! Барса уже боится! Один удар в створ от ДК за 90 мин !)))
Ответить
+6
-1
MIG-40 (Одесса)
31.10.2020 в 21:42
Так это же высший класс в футболе. Один удар и два года! Куда там Барса тягаться с Динамо!)
Ответить
+2
-1
avatar
скарамуш (Одесса)
31.10.2020 в 21:47
Справедливости ради, два удара - перед голом Цыганкова был ещё Вербич. И это, если не считать Хобленко во втором тайме.
Ответить
+1
-2
avatar
скарамуш (Одесса)
31.10.2020 в 21:49
Извиняюсь за Хобленко: вспомнилось его динамовское прошлое
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
31.10.2020 в 21:41
Старое, доброе Динамо))))) Это со своим Днеприком))) Толи ещё будет)))))) Норм. Молодцы!!!!
Ответить
+3
-7
11metrov (Dnepr)
31.10.2020 в 21:40
Коллеги, смотрите подзаголовок статьи и статистику матча Один удар в створ ворот за 90 мин у ДК!!! Барса будет в шоке от такой угрозы! ))))))))))
Ответить
+3
-1
MIG-40 (Одесса)
31.10.2020 в 21:39
Игра забудется, а победа останется и первое место за командой Динамо тоже. Я не болельщик Динамо, но интересно наблюдать за ними при тренере Луческо. А Барселону они порвут, если не надорвутся.)
Ответить
+5
-2
V.Dem (Kyiv)
31.10.2020 в 21:37
Ніякий тренер цим гравцям не в силі допомогти. Це навіть не тінь колишнього Динамо. Сумно таке дивитися. Навіть когось виділити важко. Ну хіба що Супрягу, який наче на прогулянці в Зоопарку.
Ответить
+6
-5
Dnepr1978 (Днепропетровск)
31.10.2020 в 21:34
Назик Караваева обыграл как ребенка. Срнавскому на первом голе нужно было выходить. Видел же что защита идет назад, неудобно выбивать мяч будет. Во втором Цуриков чудак скинул мяч в центр, в ДЮСШ за такой вынос после матча вязанку мячей опускает выбравший.
Ответить
+5
0
balamyt (Boston)
31.10.2020 в 21:47
Днепр сам себе привез 2 мяча...Не создав Динамо особых проблем у их ворот...Единственное светлое пятно это Назик...
Ответить
+3
-2
DimON1976 (Днепр)
31.10.2020 в 21:57
И тебе это ничего не навеяло??? 100% договорняк!
+1
-5
leobmw3 (Киев)
31.10.2020 в 21:32
Вперед на Барселону!
Ответить
+2
-1
leobmw3 (Киев)
31.10.2020 в 21:31
Вперед на Барселону!!!!!
Ответить
+3
-1
leobmw3 (Киев)
31.10.2020 в 21:30
Вперед на Барселону!!!!!!!!
Ответить
+4
-1
Salming (Полтава)
31.10.2020 в 21:40
Без Сидора и с Нещеретом... мягко говоря очень стремно
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
31.10.2020 в 21:28
Не наиграло ДинамоК на Победу...Это пусть Адамюку спасибо скажут..Там должна была быть Ничья..
Ответить
+5
-12
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.10.2020 в 21:29
Ответить
+5
-6
Alex.696 (Немирів)
31.10.2020 в 21:30
Сослагательного наклонения в футболе нет. Если бы да кабы...
Ответить
+7
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.10.2020 в 21:36
И язык поворачивается такую чушь молоть
Ответить
+8
-6
C_Ballack (Днепр)
31.10.2020 в 21:25
Поздравляю Динамо! Жаль мой прогноз не совершился... Но, угадать такую бездарную игру Днепра было тяжело... большинство пасов мимо.. в атаке 0... Ужас... Игра г*вно...
Ответить
+4
-3
Исследователь
31.10.2020 в 21:31
Игра Днепра понравилась, просто это уже немного другое ДК, подбирают все что плохо лежит. А в атаке обе команды играли одинаково.
Ответить
+4
-2
paramon7 (Запорожье)
31.10.2020 в 21:25
Про Караваева согласен.Динамо с победой! Заслуженные три очка!
Ответить
+7
-2
ukrop08
31.10.2020 в 21:24
походу прогресс у дк закончился и стало как всегда
Ответить
+5
-8
Лекарь (село Дарница)
31.10.2020 в 21:24
Игра, как при Михе. Но результат есть...
Ответить
+6
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.10.2020 в 21:23
Лишний раз убеждаюсь, что Кендзьора и Караваев не уровень.
Ответить
+6
-3
avatar
genpet (Николаев)
31.10.2020 в 22:02
А Шепелев, Андриевский? Две пресных мумии
Ответить
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
31.10.2020 в 21:22
Молодцы! Важная победа.
Ответить
+10
-2
DimON1976 (Днепр)
31.10.2020 в 22:00
А кто молодец? Игроки Дынамо, которые тупо бегали по полю или Суркисы, которые в очередной раз всё купили???
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...