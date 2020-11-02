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В УПЛ назвали лучшего тренера восьмого тура

Премьер-лига
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Исполняющий обязанности главного тренера после первого матча в элите признан лучшим

В УПЛ назвали лучшего тренера восьмого тура
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Лучшим тренером 8-го тура УПЛ назван Виталий Шумский из ФК "Львов".

"Сине-золотые" прервали серию из 19 игр без побед и обіграли "Ворсклу" – 1:0. Команда поднялась на 13-е место в УПЛ.

Отметим, что Шумский исполняет обязанности главного тренера "Львова". Также известно, что в 9-м туре в матче с "Александрией" наставник с приставкой и. о. будет работать с львовянами.

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В статье: ФК Львов Виталий Шумский
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Источник:
УПЛ

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