В УПЛ назвали лучшего тренера восьмого тура

Лучшим тренером 8-го тура УПЛ назван Виталий Шумский из ФК "Львов".

"Сине-золотые" прервали серию из 19 игр без побед и обіграли "Ворсклу" – 1:0. Команда поднялась на 13-е место в УПЛ.

Отметим, что Шумский исполняет обязанности главного тренера "Львова". Также известно, что в 9-м туре в матче с "Александрией" наставник с приставкой и. о. будет работать с львовянами.