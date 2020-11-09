Руслан Ротань: Русину срочно надо идти в аренду

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о перспективах нападающего " Динамо " Назария Русина в киевском клубе.

Ротаню показали гол Назария за Динамо U-21.

Уровень U-21? Это тот уровень, который он уже перерос. Ему давно надо играть хотя бы в УПЛ. Поэтому успешная игра на этом уровне - не показатель. Ему срочно надо идти в аренду.

Спросили Ротаня и о том, почему он не пригласил Русина на сбор молодежной сборной Украины.