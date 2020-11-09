Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руслан Ротань: Русину срочно надо идти в аренду
Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о перспективах нападающего "
Ротаню показали гол Назария за Динамо U-21.
Уровень U-21? Это тот уровень, который он уже перерос. Ему давно надо играть хотя бы в УПЛ. Поэтому успешная игра на этом уровне - не показатель. Ему срочно надо идти в аренду.
Спросили Ротаня и о том, почему он не пригласил Русина на сбор молодежной сборной Украины.
Этот сезон мы проиграли, уже не боремся. Нам надо смотреть в будущее. Поэтому вызываем ребят, которые нам подходят на следующий сезон.
Популярное сейчас
- Юрия Максимова удивила луганская Заря и свой игрок - Павел Ребенок
- Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой
- Защитник Динамо Илья Забарный высказался об удалении Сидорчука и поражении Шахтеру
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО