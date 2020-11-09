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Руслан Ротань: Русину срочно надо идти в аренду

Премьер-лига
(1 голосов)
Руслан Ротань: Русину срочно надо идти в аренду
Новина українською

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о перспективах нападающего "Динамо" Назария Русина в киевском клубе.

Ротаню показали гол Назария за Динамо U-21.

Уровень U-21? Это тот уровень, который он уже перерос. Ему давно надо играть хотя бы в УПЛ. Поэтому успешная игра на этом уровне - не показатель. Ему срочно надо идти в аренду.

Спросили Ротаня и о том, почему он не пригласил Русина на сбор молодежной сборной Украины.

Этот сезон мы проиграли, уже не боремся. Нам надо смотреть в будущее. Поэтому вызываем ребят, которые нам подходят на следующий сезон.

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В статье: Руслан Ротань Динамо (Киев) Назарий Русин Динамо - Шахтёр
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
09.11.2020 в 13:55
А Ротаню никуда не надо пойти? С молодежкой ничего не добился, теперь пошел в эксперты - кому куда пойти.
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Hugo64 (PARIS)
09.11.2020 в 13:48
играл в ЗАРЕ забивал-теперь там нап. много- разве что перовича сплавить куда то- всё равно сидит на лавке А ФИЛЯ ЗАБИВАЕЕТ
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