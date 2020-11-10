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Дикий: Главная идея УПЛ ТВ - создание платного канала на ОТТ-сервисе
Лига намерена предпринять о очередную попытку монетизировать ТВ-трансляции
Исполнительный директор
"Наша главная идея – это создание канала, который бы транслировался с помощью ОТТ-сервиса со своими шоу и аналитическими программами, матчами в прямом эфире и архивом.
Это платный канал, который был бы доступен пользователям этого ОТТ-сервиса или распространялся по индивидуальной подписке направления абонентам.
Есть клубы, которые полностью поддерживают эту идею, другие ее тоже поддерживают, но их интересует размер инвестиций, необходимых для реализации этого проекта. К рассмотрению вопроса стоимости мы еще не дошли из-за эпидемии, но в ближайшее время мы просчитаем.
Сейчас есть ряд ОТТ-платформ, с которыми мы ведем переговоры. Но эта информация пока конфиденциальна", - сказал Дикий.
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