Дикий: Главная идея УПЛ ТВ - создание платного канала на ОТТ-сервисе

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об идее создания УПЛ ТВ.

"Наша главная идея – это создание канала, который бы транслировался с помощью ОТТ-сервиса со своими шоу и аналитическими программами, матчами в прямом эфире и архивом.

Это платный канал, который был бы доступен пользователям этого ОТТ-сервиса или распространялся по индивидуальной подписке направления абонентам.

Есть клубы, которые полностью поддерживают эту идею, другие ее тоже поддерживают, но их интересует размер инвестиций, необходимых для реализации этого проекта. К рассмотрению вопроса стоимости мы еще не дошли из-за эпидемии, но в ближайшее время мы просчитаем.

Сейчас есть ряд ОТТ-платформ, с которыми мы ведем переговоры. Но эта информация пока конфиденциальна", - сказал Дикий.