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Дикий: Главная идея УПЛ ТВ - создание платного канала на ОТТ-сервисе

Премьер-лига
(1 голосов)

Лига намерена предпринять о очередную попытку монетизировать ТВ-трансляции

Дикий: Главная идея УПЛ ТВ - создание платного канала на ОТТ-сервисе
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об идее создания УПЛ ТВ.

"Наша главная идея – это создание канала, который бы транслировался с помощью ОТТ-сервиса со своими шоу и аналитическими программами, матчами в прямом эфире и архивом.

Это платный канал, который был бы доступен пользователям этого ОТТ-сервиса или распространялся по индивидуальной подписке направления абонентам.

Есть клубы, которые полностью поддерживают эту идею, другие ее тоже поддерживают, но их интересует размер инвестиций, необходимых для реализации этого проекта. К рассмотрению вопроса стоимости мы еще не дошли из-за эпидемии, но в ближайшее время мы просчитаем.

Сейчас есть ряд ОТТ-платформ, с которыми мы ведем переговоры. Но эта информация пока конфиденциальна", - сказал Дикий.

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В статье: Евгений Дикий телепул УПЛ ТВ
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Источник:
detector.media

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
11.11.2020 в 00:06
Скоро из-за корумпированных 3,14деров и футбол не посмотришь... Вот ублюдки....
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