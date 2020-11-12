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Шумский: Мое дело – готовить Львов к очередному матчу и не задавать лишних вопросов
Виталий Шумский рассказал, как идут дела у львовской команды
Исполняющий обязанности главного тренера "
"11 ноября возобновили тренировочный процесс на своей загородней базе в Брюховичах. Под моим руководством занимается 19 футболистов, за исключением тех четырех, которые вызваны в сборные своих стран. Среди них – потенциальный новичок, который находится на просмотре. Он –полузащитник, свободный агент, однако пока еще рано говорить, какие у него шансы остаться во "Львове".
Мы планировали провести в ближайшие дни контрольный матч, однако спарринг-партнера найти не удалось. 12 ноября должны пройти очередное тестирование, очень надеюсь, что результаты будут негативными. Я не владею информацией, ищет ли клубное руководство нового главного тренера. Мое дело – готовить команду к очередному календарному поединку и не задавать лишних вопросов", - сказал Шумский.
Напомним, что в десятом туре УПЛ "Львов" 22 ноября сыграет на выезде с "Десной".
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