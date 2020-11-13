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Белик: Матузалем был настолько талантливый, что и пьяный иногда тренировался
Бразильцу Луческу прощал многое
Экс-нападающий "
– Правда, что Матузалем был гулящий, а Луческу закрывал на это глаза? Есть истории, что он пьяным мог прийти на тренировку?
– Матузалем был настолько талантливый, что он со своей техникой и пьяный иногда тренировался… Ну, как пьяный... Иногда было видно, что человек вчера ночь провел не дома. Но он и в таком состоянии выходил и его техника позволяла держаться на уровне. Он один из самых талантливых футболистов, с которыми я играл.
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