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Белик: Матузалем был настолько талантливый, что и пьяный иногда тренировался

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразильцу Луческу прощал многое

Белик: Матузалем был настолько талантливый, что и пьяный иногда тренировался
Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Алексей Белик поделился мнением о бывшем партнере по команде, бразильском хавбеке Матузалеме.

– Правда, что Матузалем был гулящий, а Луческу закрывал на это глаза? Есть истории, что он пьяным мог прийти на тренировку?

– Матузалем был настолько талантливый, что он со своей техникой и пьяный иногда тренировался… Ну, как пьяный... Иногда было видно, что человек вчера ночь провел не дома. Но он и в таком состоянии выходил и его техника позволяла держаться на уровне. Он один из самых талантливых футболистов, с которыми я играл.

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В статье: Мирча Луческу Алексей Белик Матузалем Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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