Белик: Матузалем был настолько талантливый, что и пьяный иногда тренировался

Экс-нападающий " Шахтера " Алексей Белик поделился мнением о бывшем партнере по команде, бразильском хавбеке Матузалеме.

– Правда, что Матузалем был гулящий, а Луческу закрывал на это глаза? Есть истории, что он пьяным мог прийти на тренировку?

– Матузалем был настолько талантливый, что он со своей техникой и пьяный иногда тренировался… Ну, как пьяный... Иногда было видно, что человек вчера ночь провел не дома. Но он и в таком состоянии выходил и его техника позволяла держаться на уровне. Он один из самых талантливых футболистов, с которыми я играл.