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Матч с Шахтером у Александрии пропустит арендованный игрок

Премьер-лига
(1 голосов)

Потому что "Шахтер"

Матч с Шахтером у Александрии пропустит арендованный игрок
Новина українською

Накануне поединка УПЛ с "Шахтером" у "Александрии" трое травмированных, а защитник Валерий Бондаренко не сыграет из-за условий аренды с "Шахтером".

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"Шахтер" сразу об этом сказал, претензий к "горнякам" нет, - отметил Владимир Шаран, наставник александрийцев.

Поединок "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Денис Мирошниченко Артем Гордиенко Валерий Бондаренко Глеб Бухал
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 11:35
І тут всралися...
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