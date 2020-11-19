Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч с Шахтером у Александрии пропустит арендованный игрок
Потому что "Шахтер"
Накануне поединка УПЛ с "Шахтером" у "
"Шахтер" сразу об этом сказал, претензий к "горнякам" нет, - отметил Владимир Шаран, наставник александрийцев.
Поединок "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Популярное сейчас
- Головко: Если приду к ребятам с системой Лобановского, половина закончит с футболом
- Футбольная ассоциация Швейцарии в случае с Украиной нашла пример для УЕФА в свою пользу
- Возвращение сборной, финалисты Лиги Наций, провал России. Главные новости за 18 ноября
- Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 11:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...