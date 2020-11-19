Матч с Шахтером у Александрии пропустит арендованный игрок

Накануне поединка УПЛ с "Шахтером" у " Александрии " трое травмированных , а защитник Валерий Бондаренко не сыграет из-за условий аренды с "Шахтером".

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"Шахтер" сразу об этом сказал, претензий к "горнякам" нет, - отметил Владимир Шаран, наставник александрийцев.

Поединок "Шахтер" - "Александрия" состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 17:00.