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Гендиректор Зари: Олимпик попал в тяжелую ситуацию, мы должны войти в положение

Премьер-лига
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В Заре с пониманием отнеслись к переносу матча с Олимпиком

Гендиректор Зари: Олимпик попал в тяжелую ситуацию, мы должны войти в положение
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал перенос матча 10-го тура УПЛ против "Олимпика" из-за вспышки коронавируса в донецком клубе.

"Перед еврокубковой игрой для нас было бы нежелательно, чтобы тур переносился. Но раз сложилась такая ситуация, которая не зависит от нас и от "Олимпика"...

Мы их понимаем, если люди попали в тяжелую ситуацию, мы должны войти в их положение. Готовимся к Лиге Европы, у нас очередная сдача ПЦР-тест в понедельник в лаборатории УЕФА. Будем ждать результат, а в среду улетаем на матч с АЕКом", - сказал Станислав Оганов.

Напомним, что заболевшие коронавирусом есть и в "Заре", но их не так много, как в составе "Олимпика".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) коронавирус Станислав Оганов
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Источник:
ТК Футбол

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