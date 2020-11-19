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Гендиректор Зари: Олимпик попал в тяжелую ситуацию, мы должны войти в положение
В Заре с пониманием отнеслись к переносу матча с Олимпиком
Генеральный директор "
"Перед еврокубковой игрой для нас было бы нежелательно, чтобы тур переносился. Но раз сложилась такая ситуация, которая не зависит от нас и от "Олимпика"...
Мы их понимаем, если люди попали в тяжелую ситуацию, мы должны войти в их положение. Готовимся к Лиге Европы, у нас очередная сдача ПЦР-тест в понедельник в лаборатории УЕФА. Будем ждать результат, а в среду улетаем на матч с АЕКом", - сказал Станислав Оганов.
Напомним, что
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