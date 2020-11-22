Герой футбольного дня. Денис Гармаш

Неправильно говорить, что у Мирчи Луческу в отношениях с футболистами все всегда складывается гладко. Нери Кастильо не прижился в "Шахтере" именно из-за характера, Элано делал ноги из-за разногласий с тренером и "ссылки" в дубль. Матузалем, Мхитарян, Виллиан также уходили из "Шахтера" со скандалом, хотя там стоит говорить больше об отношениях в плоскости "игрок - клуб", а не "игрок - тренер". Мирча Луческу же в своей работе всегда старается придерживаться принципа "не навреди". Вот цитата главного тренера "Динамо":

"Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не мешал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень короткая, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте".

А еще он говорит, что те игроки, которые сейчас у него есть, - самые лучшие.

В течение непродолжительного периода работы в "Динамо" уже заметно умение Луческу находить подход к проблемным футболистам. Прежде всего речь о Жерсоне Родригеса, во вторую очередь – о Денисе Гармаше.

Почти месяц назад Денис уже попадал в нашу рубрику. Поводом тогда стал его выход в основе на матч против "Александрии", а также слова Мирчи Луческу о том, что на опытного полузащитника он рассчитывает. Еще тогда писали, что эти слова не следует воспринимать как шаблонный "вброс" для журналистов ("на отстаньте"). "Это опытный игрок. Мы на него рассчитываем. Пока он не готов на таком уровне, чтобы играть постоянно. Но все впереди", - сказал Луческу и слово сдержал. После "Александрии" Гармаш сыграл лишь в одном матче (выход на замену в Будапеште против "Ференцвароша"), но не попадал в заявку не из-за тренерской немилость, а из-за положительного теста на коронавирус.

Выздоровев, в ситуации кадрового дефицита Гармаш получил еще один шанс в основе "Динамо" и на этот раз сыграл на сто процентов. Гол и голевая передача – и в непростом матче против "Ингульца" "Динамо" берет три очка. А Гармаш бронирует за собой места в символических сборных 10-го тура УПЛ.

"Но все впереди" – как в воду глядел (это и есть опыт). Похоже, это "впереди" наступает именно сейчас.